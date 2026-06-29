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Ανεπηρέαστος, κυριαρχικός και ιστορικός Τσιτσιπάς

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανεπηρέαστος, κυριαρχικός και ιστορικός Τσιτσιπάς

Έκανε επίδειξη δύναμης και πέρασε στον δεύτερο γύρο του Wimbledon

Τσιτσιπάς από τα... παλιά έκανε επίδειξη δύναμης επί του Ουγκό Γκαστόν και προκρίθηκε με άνεση και στιλ στον δεύτερο γύρο του Wimbledon, εκεί όπου έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας που φτάνει τις εννέα συμμετοχές στο κυρίως ταμπλό του βρετανικού Grand Slam!

Λίγες μόνο ώρες μετά το νέο - και οριστικό - «διαζύγιο» με τον πατέρα του, Απόστολο, σε ρόλο προπονητή, ο Έλληνας τενίστας όχι μόνο δεν έδειξε επηρεασμένος, αντιθέτως, ήταν καταιγιστικός και με όμορφο τένις επικράτησε με 3-0 σετ (6-1, 6-4, 6-2) του 25χρονου Γάλλου (Νο. 118) μετά από μόλις 1 ώρα και 30 λεπτά αγώνα!

Ο 27χρονος τενίστας, που βρίσκεται στο Νο. 87 της παγκόσμιας κατάταξης, μπήκε στο ματς με το πόδι πατημένο στο... γκάζι, καθώς πήρε με love game τα τρία από τα τέσσερα σέρβις γκέιμς του! Την ίδια στιγμή, πίεσε πάρα πολύ τον αντίπαλό του όταν εκείνος σέρβιρε, φτάνοντας τελικώς σε δύο break games για το 6-1 και το 1-0 σετ!

Με break στο σερβίς του Γκαστόν ξεκίνησε το δεύτερο σετ για τον Στέφανο, συνθήκη που υπερασπίστηκε μέχρι το τέλος ο Έλληνας τενίστας, κατακτώντας το σετ με 6-4, μιας και κανένας από τους δύο δεν μπόρεσε να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του.

Με την ψυχολογία στα ύψη, το άλλοτε Νο.3 του κόσμου κυριάρχησε απόλυτα στο κορτ και έβγαλε μερικούς εντυπωσιακούς πόντους. Ως αποτέλεσμα αυτού, κατάφερε να επικρατήσει σε πέντε σερί γκέιμς - τρία δικά του και δύο του Γκαστόν - για το 5-1, προτού φτάσει στην κατάκτηση του τρίτου σετ με 6-2.

Πλέον, ο Στέφανος Τσιτσιπάς περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον επόμενο γύρο του βρετανικού Grand Slam, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο θρυλικός Νόβακ Τζόκοβιτς, που αντιμετωπίζει αργότερα μέσα στην ημέρα τον Κινέζο, Γίμπινγκ Γου (Νο.99).

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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