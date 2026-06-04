H απίθανη Τσβαλίνσκα έφτασε από τα προκριματικά στον τελικό του Roland Garros!

Ένα από τα μεγαλύτερα παραμύθια στην ιστορία του Roland Garros γράφει η Μάγια Τσβαλίνσκα. Η 23χρονη Πολωνή, η οποία βρέθηκε στο Παρίσι ως Νο.114 της παγκόσμιας κατάταξης και χρειάστηκε να περάσει από τα προκριματικά για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό, εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό του γαλλικού Grand Slam, επικρατώντας 7-6(4), 6-4 της Νταϊάνα Σνάιντερ.

Η Τσβαλίνσκα έγινε έτσι μόλις η δεύτερη αθλήτρια στην Open Era που φτάνει σε τελικό major προερχόμενη από τα προκριματικά, μετά την Έμα Ραντουκάνου στο US Open του 2021.

Η πορεία της στο Παρίσι μοιάζει βγαλμένη από σενάριο. Πριν από το φετινό Roland Garros δεν είχε καταφέρει ποτέ να νικήσει παίκτρια του Top-50, όμως μέσα σε λίγες ημέρες απέκλεισε τις Τσενγκ Τσινγουέν, Ελίζ Μέρτενς, Μαρία Σάκκαρη, Άνα Καλίνσκαγια και πλέον τη Νταϊάνα Σνάιντερ.

Ο ημιτελικός απέναντι στη Ρωσίδα ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι. Το πρώτο σετ κρίθηκε στο τάι μπρέικ, με τη Σνάιντερ να προηγείται 4-2, όμως η Πολωνή απάντησε με πέντε συνεχόμενους πόντους για να κάνει το 1-0.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις δύο τενίστριες να συμβαδίζουν μέχρι το 4-4. Εκεί, η Σνάιντερ πήρε medical time out λόγω ενοχλήσεων στη μέση και αμέσως μετά η Τσβαλίνσκα πέτυχε το πολυπόθητο break, προηγήθηκε 5-4 και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της, ολοκληρώνοντας μια ακόμη τεράστια έκπληξη.

Πλέον, η Πολωνή απέχει μόλις μία νίκη από την κατάκτηση του πρώτου Grand Slam τίτλου της καριέρας της, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Μίρα Αντρέεβα, σε έναν τελικό που ελάχιστοι θα μπορούσαν να είχαν προβλέψει πριν από την έναρξη του τουρνουά.

sport-fm.gr