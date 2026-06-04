ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H απίθανη Τσβαλίνσκα έφτασε από τα προκριματικά στον τελικό του Roland Garros!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

H απίθανη Τσβαλίνσκα έφτασε από τα προκριματικά στον τελικό του Roland Garros!

Ένα από τα μεγαλύτερα παραμύθια στην ιστορία του Roland Garros γράφει η Μάγια Τσβαλίνσκα. Η 23χρονη Πολωνή, η οποία βρέθηκε στο Παρίσι ως Νο.114 της παγκόσμιας κατάταξης και χρειάστηκε να περάσει από τα προκριματικά για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό, εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό του γαλλικού Grand Slam, επικρατώντας 7-6(4), 6-4 της Νταϊάνα Σνάιντερ.

Η Τσβαλίνσκα έγινε έτσι μόλις η δεύτερη αθλήτρια στην Open Era που φτάνει σε τελικό major προερχόμενη από τα προκριματικά, μετά την Έμα Ραντουκάνου στο US Open του 2021.

Η πορεία της στο Παρίσι μοιάζει βγαλμένη από σενάριο. Πριν από το φετινό Roland Garros δεν είχε καταφέρει ποτέ να νικήσει παίκτρια του Top-50, όμως μέσα σε λίγες ημέρες απέκλεισε τις Τσενγκ Τσινγουέν, Ελίζ Μέρτενς, Μαρία Σάκκαρη, Άνα Καλίνσκαγια και πλέον τη Νταϊάνα Σνάιντερ.

Ο ημιτελικός απέναντι στη Ρωσίδα ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι. Το πρώτο σετ κρίθηκε στο τάι μπρέικ, με τη Σνάιντερ να προηγείται 4-2, όμως η Πολωνή απάντησε με πέντε συνεχόμενους πόντους για να κάνει το 1-0.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τις δύο τενίστριες να συμβαδίζουν μέχρι το 4-4. Εκεί, η Σνάιντερ πήρε medical time out λόγω ενοχλήσεων στη μέση και αμέσως μετά η Τσβαλίνσκα πέτυχε το πολυπόθητο break, προηγήθηκε 5-4 και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της, ολοκληρώνοντας μια ακόμη τεράστια έκπληξη.

Πλέον, η Πολωνή απέχει μόλις μία νίκη από την κατάκτηση του πρώτου Grand Slam τίτλου της καριέρας της, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Μίρα Αντρέεβα, σε έναν τελικό που ελάχιστοι θα μπορούσαν να είχαν προβλέψει πριν από την έναρξη του τουρνουά.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΤενιςΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 93-86: Πολύ σκληρός για να πεθάνει!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το στατιστικό που βλέπει η Βραζιλία και γελά - Ποιος όμιλος έχει βγάλει τους περισσότερους νικητές Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Στην 32η θέση του ranking της UEFA για τη φετινή σεζόν η ΑΕΚ - Πού τερμάτισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημο του Σενέσι στην Τότεναμ, αυτόν τον αριθμό διάλεξε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έξι μήνες τιμωρία στον Γιαννακόπουλο για τα stories στο Instagram

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκαριόλο: «Συγγνώμη στον κόσμο της Ρεάλ - Οφείλουμε να βελτιωθούμε»

EUROLEAGUE

|

Category image

«Αν χάσουν το πρωτάθλημα οι Νικς μπορεί να στραφούν ξανά στην περίπτωση του Γιάννη»

NBA

|

Category image

Τέλος ο Σεμέδο από την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Καρφιά Ταρέμι για το φετινό Μουντιάλ!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Τα σενάρια για τον αντί-Μακρίδη και ο νέος προπονητής

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«ΠΑΟΚ και Γουλβς θέλουν τον προπονητή της Ζιλ Βιθέντε»

Ελλάδα

|

Category image

Ντι Μάρτζιο: «Στο στόχαστρο της Αλ Σαντ ο Λουτσέσκου για αντικαταστάτης του Μαντσίνι»

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ/BINTEO: Αυτή είναι η νέα εκτός έδρας εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απίστευτο: Ο Ζαΐρ-Εμερί δεν θα μπορέσει να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με την εθνική του ομάδα!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Αισιοδοξία για Ντιομαντέ στη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη