Κλείδωσε το πρώτο ζευγάρι στους «32» του Μουντιάλ

Το Μουντιάλ 2026 απέκτησε το πρώτο του επιβεβαιωμένο ζευγάρι στη φάση των «32», με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική, έπειτα από την ιστορική νίκη των «Μπαφάνα Μπαφάνα» επί της Νότιας Κορέας και την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στον 1ο όμιλο.

Η πρόκριση της Νότιας Αφρικής, ωστόσο, δεν επηρέασε μόνο τις διασταυρώσεις της νοκ άουτ φάσης, αλλά προκάλεσε και σημαντικές ανακατατάξεις στη μάχη των καλύτερων τρίτων.

Μάλιστα, η Νότια Κορέα, παρά την ήττα της και την παραμονή στους τρεις βαθμούς με συντελεστή τερμάτων -1, διατηρεί ισχυρές πιθανότητες πρόκρισης ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης, οι οποίες εκτιμώνται στο 95%.

Αντίθετα, η εξέλιξη αυτή δυσκολεύει σημαντικά άλλες διεκδικήτριες της πρόκρισης μέσω της τρίτης θέσης. Μεγάλη χαμένη της βραδιάς είναι η Σκωτία, οι πιθανότητές της για παρουσία στα νοκ άουτ να υποχωρούν αισθητά, καθώς πλέον εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομίλων.

Πηγή: sport-fm.gr