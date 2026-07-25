Δύο παίκτες του Απόλλωνα πήραν πάνω από 40% στην ψηφοφορία για MVP - Ποιος επικράτησε

Ο Μπράντον Τόμας αναδείχθηκε Stoiximan MVP της αναμέτρησης του Απόλλωνα απέναντι στη Ντίλα Γκόρι, συγκεντρώνοντας το 47.3% των ψήφων του φίλαθλου κοινού.

Ο Ισπανός επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην εκτός έδρας νίκη με 4-0, ανοίγοντας το σκορ στο 14ο λεπτό, ενώ είχε καθοριστική συμβολή και στο δεύτερο γκολ της ομάδας της Λεμεσού με την εντυπωσιακή ατομική του ενέργεια που οδήγησε στο τέρμα του Βεϊσμπέκ.

Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο Λεωνίδας Κονομής με 42.1%, έπειτα από το εντυπωσιακό ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, το οποίο συνδύασε με δύο ασίστ.

«Συγχαρητήρια στον Μπράντον για τη διάκριση και ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους που συμμετείχαν στην ψηφοφορία» αναφέρει στη σχετική του ανακοίνωση ο Απόλλωνας.