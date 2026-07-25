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«Ο Παναθηναϊκός τσεκάρει τον Άνες Τσαρντάκλιγια»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ο Παναθηναϊκός τσεκάρει τον Άνες Τσαρντάκλιγια»

Δημοσίευμα από τη Σουηδία, συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον Βόσνιο στόπερ της Γκάις, Άνες Τσαρντάκλιγια.

Νέο όνομα έρχεται στο προσκήνιο από το εξωτερικό για τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σουηδία λοιπόν, οι «πράσινοι» έχουν στα ραντάρ τους, τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό της Γκάις, Άνες Τσαρντάκλιγια.

Συγκεκριμένα, η «Goteborgs-Posten», υπογραμμίζει ότι το τριφύλλι, παρακολουθεί την περίπτωση του Βόσνιου ποδοσφαιριστή, ο οποίος μάλιστα δείχνει να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του ελληνικού συλλόγου λέγοντας: «Άκουσα από τον Jocke (τον υπεύθυνο των μεταγραφών του συλλόγου) τώρα που έγινε κάποια συζήτηση για τον Παναθηναϊκό, χαχα! Ο ατζέντης μου μίλησε επίσης λίγο μαζί μου, οπότε άκουσα λίγο. Nαι, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και έχει αρχίσει να έρχεται λίγο περισσότερο τώρα... Αλλά μόλις απενεργοποίησα όλες αυτές τις σκέψεις. Ο ατζέντης μου έλεγε για ενδιαφέρον από κάθε είδους χώρες, αλλά εγώ βρίσκομαι στην Γκάις και επικεντρώνομαι σε αυτό»».

O Aνές Τσαρντάκλιγια εντάχθηκε στην Γκάις το 2022, με το συμβόλαιό του να εκπνέει το 2028. Αποτελεί προϊόν της ακαδημίας του συλλόγου και από το 2023 που παίζει στην πρώτη ομάδα, μετρά 65 συμμετοχές και δυο γκολ.

sport-fm.gr

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Ελλαδα

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