BINTEO: Ο Χάαλαντ έβαλε τους καλεσμένους στον γάμο του Ντοναρούμα να κάνουν κουπί!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ από το πουθενά έγινε… οργανωτής στο πάρτι για τον γάμο του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα και άπαντες έδειξαν ν’ απολαμβάνουν τις στιγμές που άρχισαν να κωπηλατούν, όπως το έκανε και η εθνική Νορβηγίας μέχρι τα προημιτελικά του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο φορ της Σίτι χτυπούσε το τύμπανο και μόλις δινόταν το παράγγελμα, οι παρευρισκόμενοι στο πάρτι έκαναν τη γνωστή κίνηση της κωπηλασίας, τιμώντας τους Vikings που φέτος το καλοκαίρι κέρδισαν θαυμασμό.

Erling Haaland brought the 'viking row' to Gianluigi Donnarumma's wedding 🤩 pic.twitter.com/HP6MLIDybX — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 25, 2026

sport-fm.gr