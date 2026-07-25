Ντεμπούτο με το «καλημέρα» για Τζόλη που συστήθηκε στην Άρσεναλ με ασίστ

Η Άρσεναλ υποδέχθηκε στο προπονητικό της κέντρο την ΜΚ Ντονς για το πρώτο φιλικό της σεζόν.

Ο Χρήστος Τζόλης πήρε αμέσως το βάπτισμα του πυρός -ανεπίσημα βέβαια- και στο 60ο δευτερόλεπτο δημιούργησε μια επικίνδυνη στιγμή που δεν μετέτρεψε σε γκολ ο Νέλσον.

Λίγο αργότερα, όμως, ο Τζόλης συνεργάστηκε από αριστερά με τον Καλαφιόρι και δημιούργησε το πρώτο γκολ της Άρσεναλ. Συγκεκριμένα, η νέα μεταγραφή των κανονιέρηδων (ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα) έδωσε την ασίστ στον Νέλσον ο οποίος αυτή τη φορά σκόραρε.

Ο Χρήστος Τζόλης έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού, ενώ στο δεύτερο μέρος ο Αρτέτα επέλεξε μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα. Τελικό αποτέλεσμα 3-0 υπέρ των Λονδρέζων στην πρώτη ανεπίσημη μάχη της σεζόν.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα της Άρσεναλ για τους φιλικούς αγώνες, αυτό έχει διαμορφωθεί ως εξής:

1 Αυγούστου με την Ζιρόνα

5 Αυγούστου με την Μπέτις

9 Αυγούστου με την Ντόρτμουντ

12 Αυγούστου με την Κόμο

Θυμίζουμε πως ο Χρήστος Τζόλης κόστισε στην Άρσεναλ 40.000.000 ευρώ και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των πωλήσεων Ελλήνων παικτών, την ακριβότερη στην ιστορία της Κλαμπ Μπριζ και την ακριβότερη στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος.

sport24.gr