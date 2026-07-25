Κοντά σε συμφωνία με την Μπεσίκτας ο Νούνιες

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάργουιν Νούνιες είναι η Μπεσίκτας.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, αναφέρει ότι η τουρκική ομάδα έχει ξεκινήσει τις επαφές για να τον αποκτήσει με μορφή δανεισμού για ένα έτος, δηλαδή, μέχρι το τέλος της νέας σεζόν.

Ο Νούνιες πέρσι αγωνίστηκε στην Αλ Χιλάλ. Είχε 24 συμμετοχές έχοντας σκοράρει 9 φορές και έχοντας δώσει 5 ασίστ.

sport-fm.gr