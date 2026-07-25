Έσπασε το φράγμα των 10.000 διαρκείας o ΠΑΟΚ

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται με καυτό ρυθμό στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, με τον κόσμο να είναι αποφασισμένος να στηρίξει τον αγώνα της ομάδας και τη νέα άκρως απαιτητική σεζόν που ήδη έχει ξεκινήσει.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ενημέρωση της γνωστοποίησε πως τη δεδομένη στιγμή πάνω από 10.000 διαρκείας εισιτήρια έχουν κάνει φτερά και η διάθεση τους συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς.

Με τον κόσμο στο πλευρό του φέτος ο ΠΑΟΚ αλλάζει σελίδα, με τον Αλέσιο Λίσι να βρίσκεται πλέον στον πάγκο της ομάδας, αντικαθιστώντας τον θρύλο του συλλόγου Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αποχώρησε.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΠΑΟΚ για τα διαρκείας:

«Κάθε θέση έχει σημασία.

Κάθε φωνή κάνει τη διαφορά.

10.124 διαρκείας. Και συνεχίζουμε»

sport-fm.gr