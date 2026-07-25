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Διπρόσωπος Ολυμπιακός και ήττα παρότι κέρδιζε 2-0 μέχρι το 73'

ΓΗΠΕΔΟ

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Διπρόσωπος Ολυμπιακός και ήττα παρότι κέρδιζε 2-0 μέχρι το 73'

Ο Ολυμπιακός είχε καλό πρόσημο στο πρώτο μέρος με την Άλκμααρ αλλά στην επανάληψη δέχθηκε τρία γκολ και ηττήθηκε με 3-2

Πήγε να αφήσει αρχικά μία ωραία γεύση στον Ολυμπιακό το φιλικό με την Άλκμααρ ωστόσο το 0-2 τουπρώτου μέρους έγινε 3-2 στην επανάληψη και έτσι ήρθε η 2η διαδοχική φιλική ήττα μετά την Αντβέρπ.

Ολυμπιακός: Έτσι ξεκίνησε με την Άλκμααρ ο Μεντιλίμπαρ

Πρώτο ματς ως βασικός ο Μανώλης Σάλιακας γιατον Ολυμπιακό. Αυτό συνέβη στο τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την Άλκμααρ στο γήπεδό της. Η διάταξη του Ολυμπιακού: Στουρνάρας γκολκίπερ, άμυνα με Μπρούνο, Κάρμο, Σμαϊλοβιτς και Σάλιακα. Κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, Ροντινέϊ και Ρόκα ως οι 2 εξτρέμ και ο Ζότα Σίλβα πίσω από τον φορ Ελ Καμπί.

Το 0-1 ο συνήθης ύποπτος Ελ Καμπί και το 0-2 ο Κάρμο μετά από κόρνερ

Στο πρώτο μέρος η Άλκμααρ μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα αλλά ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που ήταν και βελτιωμένος και ουσιαστικός και σκόραρε. Η Άλκμααρ ξεκίνησε το ματς με πίεση προς την ερυθρόλευκη εστία. Στο 17ο λεπτό υπήρξε ένα σουτ των Ολλανδών αλλά ήταν αρκετά έξω.Στο 20ό λεπτό ο Ελ Καμπί πήρε την πάσα του Ροντινέϊ αλλά κόπηκε πριν προλάβει να σουτάρει από καλή θέση.

Στο 24’ ο Ολυμπιακός έκανε το σκορ 0-1. Πρώτα ήταν ένα μακρινό σουτ του Έσε που έβγαλε ο Ντε Μπούσερ ασταθώς και στο... ριμπάουντ ο βασικός φορ των Πειραιωτών από κοντά έκανε το 0-1 Λίγο πριν κλείσει το πρώτο 45λεπτο ο Έσε έχοντας χτυπήσει έγινε αλλαγή για να περασει ο Ροντινέϊ στον άξονα και ο Μασούρας στα άκρα της επίθεσης.

Στο 45ο λεπτό ο Ολυμπιακός έβαλε γκολ και από στατική μπάλα. Ο Μουζακίτης έκανε πρώτα ένα φάουλ που απέφερ κόρνερ και στην συνέχεια ο ίδιος παίκτης έκανε το κόρνερ που επέφερε το γκολ του Κάρμο με κεφαλιά για το 0-2.

Τραυματισμός του Σάλιακα και απειλή με Μασούρα, το 3-2 όμως η Άλκμααρ

Στην επανάληψη οι Ολλανδοί προσπάθησαν να μειώσουν στο σκορ. Προτού συμπληρωθει το 50ό λεπτό η Άλκμααρ απείλησε με κόρνερ που έβγαλε δύσκολα ο Στουρνάρας και η μπάλα φάνηκε να πήγαινε και προς το δοκάρι μετά.. Στο 60’ υπήρξε η ατυχία με τον Σάλιακα.

Βρέθηκε στο έδαφος, φάνηκε να πιάνει τον οπίσθιο μηριαίο του και έγινε αλλαγή με τον Μαφέο να τον αντικαθιστά. Στο 64’ ο Μασούρας απείλησε με σουτ έξω. Στο 73’ η Άλκμααρ από την τελική με το σουτ του Μέερντινκ μείωσε το σκορ σε 2-1.

Στο 77’ και σε φάση όπου βρέθηκε 2η μπαλα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού όπου από την προσπάθεια του Πατάτι που βρήκε στον Κάρμο έγινε το 2-2. Μετά το 2-2 είχε και μία πολύ καλή επέμβαση ο Στουρνάρας.

Στο 87’ η Άλκμααρ κέρδισε πέναλτι σε μία φάση που αμφισβήτησαν οι Πειραιώτες με τον Μέερντινκ να ευστοχεί για το 3-2 σε ένα 2ο ημίχρονο που δεν πήγε καλά για το σύνολο του Μεντιλίμπαρ.

ΑΛΚΜΑΑΡ: Ντε Μπούσερ, Γκος, Κουπμέινερς, Πατάτι, Κλάσι, Σμιτ, Ντάαλ, Σούτεν, Ντούκστρα, Κάσιους και Μέερντινκ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Στουρνάρας, Μπρούνο (79’ Ντάνι Γκαρθία), Κάρμο, Σμαϊλοβιτς, Σάλιακας (60’ λ.τρ. Μαφέο, 84’ λ.τρ. Κουτσίδης), Έσε (37’ λ. Τρ. Μασύρας), Μουζακίτης, Ροντινέϊ, Ρόκα, Ζότα Σίλβα (84’ Γιάρεμτσουκ) και Ελ Καμπί (46’ Ταρέμι).

gazzetta.gr

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