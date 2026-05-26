Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε κανονικά ο Σλούκας και μπαίνει στα πλάνα του Αταμάν

Το «τριφύλλι» προετοιμάζεται για την πρεμιέρα των ημιτελικών της GBL απέναντι στον ΠΑΟΚ και το μεσημέρι της Τρίτης (26/5) είχε μια ευχάριστη είδηση: την επιστροφή του αρχηγού στις κανονικές προπονήσεις.

Ο Σλούκας είχε υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο για αποκατάσταση ρήξης έξω μηνίσκου και έλειψε από τη σειρά με τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague. Η απουσία του «πλήγωσε» την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, όμως ο έμπειρος γκαρντ είναι έτοιμος να βοηθήσει ξανά τους «πράσινους» στην τελική ευθεία της σεζόν και τη διεκδίκηση του ελληνικού πρωταθλήματος.

Πάντως, η επιστροφή του αρχηγού δεν... καθάρισε το απουσιολόγιο του Τούρκου τεχνικού. Κι αυτό γιατί τρεις παίκτες δεν προπονήθηκαν με το υπόλοιπο γκρουπ την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, ατομικά γυμνάστηκαν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (ενοχλήσεις στο πέλμα του αριστερού του ποδιού), Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (είχε υποστεί διάστρεμμα στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού) και Κένεθ Φαρίντ (είχε υποστεί οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού).