Το «τριφύλλι» θα ψάξει ποιοτική ενίσχυση ώστε να διατηρηθεί σε ψηλό αγωνιστικό επίπεδο που θα τη διατηρήσει σε πρωταγωνιστική πορεία σε Κύπρο και Ευρώπη.

Ο Χένινγκ Μπεργκ συχνά πυκνά μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τους ποδοσφαιριστές του, αναγνώριζε την τεράστια προσπάθεια και την προσήλωση στον στόχο του πρωταθλήματος, ενώ το οικογενειακό κλίμα συνέβαλε στην επιτυχία της κατάκτησης του τίτλου. Είναι λοιπόν… φυσικό επακόλουθο ο προγραμματισμός να αρχίζει από τις εκκρεμότητες. Μέσα στη σεζόν, ανανεώθηκαν τα συμβόλαια των Κουλιμπαλί και Εβάντρο, ενώ ο Χρίστου υπέγραψε προ ημερών. Παράλληλα, Φαμπιάνο και Τάνκοβιτς θα παραμείνουν κάτοικοι Λευκωσίας.

Και πώς να μην θέλει να διατηρήσει τον βασικό του κορμό ο Νορβηγός; Η Ομόνοια έδωσε 52 παιχνίδια (!) στην περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε. Έπαιξε 4680 λεπτά συν δύο παρατάσεις με Βόλσφεμπεργκ και ΑΕΛ (κύπελλο). Ποιοι έχουν καταγράψει τα περισσότερα; Πρώτος είναι ο Εβάντρο (3640) κι έπειτα οι: Κουλιμπαλί (3614), Σεμέδο (3288), Παναγιώτου (3183), Μασούρας (2985), Μάριτς (2745), Μαέ (2684), Τάνκοβιτς (2562) και Άιτινγκ (2186).

Από τους εννέα λοιπόν που τράβηξαν μεγάλο… κουπί, οι έξι θα παραμείνουν στο ρόστερ, ενώ δύο βρίσκονται ήδη σε επαφές ώστε να διατηρηθούν στην ομάδα (Σεμέδο-Μάριτς). Ο Μασούρας έχει αποχωρήσει.

Γι’ αυτό λοιπόν η Ομόνοια θέλει να διατηρήσει τον βασικό της κορμό και έπειτα να καλύψει τα κενά. Ο Μπεργκ ποντάρει πολλά στο υφιστάμενο έμψυχο δυναμικό, ενώ σε συνεργασία με τον Σίμο Ταραπουλούζη προσανατολίζονται στην αντικατάσταση όσων έφυγαν. Θα αποκτηθούν λοιπόν προς το παρόν: τερματοφύλακας (αντι-Κυριακίδης), δεξί μπακ (αντί-Μασούρας), μέσος (αντί-Εράκοβιτς) και επιθετικός (αντί-Γιόβετιτς).

Απόφαση για ένα, αναμονή για τρεις

Η τεχνική ηγεσία της Ομόνοιας πήρε την απόφασή της για τον Εράκοβιτς, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα. Οι πράσινοι δεν θα ανανεώσουν με την πλευρά του Μαυροβούνιου και έτσι τον ενημέρωσαν ήδη. Ο 26χρονος μέτρησε συνολικά 74 συμμετοχές με τη φανέλα του «τριφυλλιού» σκοράροντας πέντε γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ.

Απ’ εκεί και πέρα, έχουν μείνει τρία ονόματα παικτών που βρίσκονται στην ατζέντα προς ανανέωση. Πρόκειται για τους Σεμέδο, Μάριτς και Ντιουνκού. Οι συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκονται σε εξέλιξη. Προς το παρόν δεν προκύπτει οτιδήποτε ουσιαστικό και η πλευρά των πρασίνων είναι σε αναμονή. Δεδομένα η Ομόνοια, έχοντας προφανώς το «οκ» του Μπεργκ, θέλει να έχει στο ρόστερ της και τη νέα χρονιά τους τρεις προαναφερθέντες, οι οποίοι ομολογουμένως ξεχώρισαν.