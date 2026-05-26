Το τελευταίο «αντίο» στον Παρασκευά Άντζα

Συγγενείς και φίλοι και πρώην συμπαίκτες αποχαιρέτησαν τον Παρασκευά Άντζα.

Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα, ο οποίος «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Μοναστηράκι Δράμας τελέστηκε η κηδεία του επί σειρά ετών ποδοσφαιριστή των Ολυμπιακού και Ξάνθης, αλλά και των Πανδραμαϊκού και Δόξας Δράμας.

Ο Παρασκευάς Άντζας ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια από τη νόσο ALS (Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση).

Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων οι πρώην συμπαίκτες του, Γρηγόρης Γεωργάτος, Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Νέρι Καστίγιο, Βασίλης Τοροσίδης, Σπύρος Βάλλας, Αβραάμ Παπαδόπουλος, όπως και ο Δημήτρης Σιόβας, αλλά και ο τεχνικός του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου.

Ο Παρασκευάς Άντζας αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς στην εποχή που αγωνιζόταν. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Πανδραμαϊκό, και στη συνέχεια έπαιξε στη Ξάνθη από το 1995 έως και το 1998 όταν και πήρε τη μεγάλη μεταγραφή της καριέρας του στον Ολυμπιακό.

Φόρεσε τα ερυθρόλευκα μέχρι και το 2003 όταν και στη συνέχεια επέστρεψε στη Δόξα Δράμας.

Το 2007 επέστρεψε στον Ολυμπιακό κάνοντας άλλες 40 εμφανίσεις με την φανέλα της ομάδας του Πειραιά βάζοντας τέλος στην μετά τον τελικό του Κυπέλου Ελλάδος κόντρα στην ΑΕΚ.

Έχει κατακτήσει επτά πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα.

Ήταν διεθνής με την Εθνική μας ομάδα. Φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο για 26 φορές στο διάστημα από το 1999 έως και το 2008. Επίσης έχει αγωνιστεί και στην Ελπίδων με την οποία πήρε μέρος και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εθνικών ομάδων κ21.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

