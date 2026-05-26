Ρέτσος: «Κάνουμε ένα βήμα μπροστά κάθε χρόνο στην Ευρώπη»

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου στο match programme ενόψει του τελικού του Conference League ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο.

Δηλώσεις στο match programme του τελικού του Conference League ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο παραχώρησε ο Παναγιώτης Ρέτσος.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός που έχει κατακτήσει την εν λόγω διοργάνωση με τον Ολυμπιακό, ανέφερε πως οι Πειραιώτες κάνουν ένα βήμα μπροστά κάθε χρόνο στην Ευρώπη και το επίτευγμά τους είναι ομαδικό.

«Κάνουμε ένα βήμα μπροστά κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Το επίτευγμα της ομάδας δεν αφορά έναν παίκτη, αλλά όλους τους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό τιμ και τους ήρωες πίσω από τα φώτα. Όλοι έπαιξαν τον ρόλο τους για να είμαστε ανταγωνιστική ομάδα που πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρέτσος.

 

 

