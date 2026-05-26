«Κοντά σε συμφωνία Ρεάλ Μαδρίτης και Ρούντιγκερ για επέκταση συμβολαίου»

Όπως όλα δείχνουν ο Αντόνιο Ρούντιγκερ θα συνεχίσει να φοράει τα λευκά της «Βασίλισσας» με τον Γερμανό να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Ρεάλ Μαδρίτης για επέκταση του συμβολαίου του.

Αλλαγή δεδομένων στην υπόθεση του Αντόνιο Ρούντιγκερ και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Προ λίγων εβδομάδων όλα έδειχναν ότι οι δύο πλευρές οδηγούνται σε διαζύγιο, με τον Γερμανό αμυντικό να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ωστόσο όλα αυτά φαίνεται πως έχουν ανατραπεί και νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους.

Το συμβόλαιο του Ρούντιγκερ λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και αναμένεται μέσα στα επόμενα 24ωρα να υπογράψει επέκταση για ακόμη μία σεζόν, μέχρι και το καλοκαίρι του 2027, ώστε να βοηθήσει την ομάδα στην επόμενη της ημέρα.

Θυμίζουμε ότι από την ομάδα αποχώρησαν ήδη οι Ντάνιελ Καρβαχάλ και Ντάβιντ Αλάμπα.

 

