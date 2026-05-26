Το αντίο του Κυριακίδη: «Υπάρχουν αποχαιρετισμοί που δεν γράφονται εύκολα...»

Με μήνυμα του στα social media, ο Χαράλαμπος Κυριακίδης, αποχαιρετά όλους στις τάξεις του τριφυλλιού. Αναλυτικά:

«Αγαπητή οικογένεια της Ομόνοιας,

Υπάρχουν αποχαιρετισμοί που δεν γράφονται εύκολα. Και αυτός είναι ένας από αυτούς. Από τη στιγμή που φόρεσα αυτή τη φανέλα, ένιωσα πως έγινα μέρος κάτι πολύ μεγαλύτερου από μια ομάδα. Ένιωσα τι σημαίνει Ομόνοια. Ένιωσα το πάθος, την περηφάνια, την πίστη και κυρίως την αγάπη ενός κόσμου μοναδικού.

Από την πρώτη μέρα προσπάθησα να δώσω τα πάντα για αυτή την ομάδα, με σεβασμό, ψυχή και περηφάνια. Ζήσαμε μαζί στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες μέσα μου. Στιγμές χαράς, συγκίνησης, έντασης και υπερηφάνειας. Κάθε φορά που έμπαινα στο γήπεδο και έβλεπα τον κόσμο της Ομόνοιας, ένιωθα πως δεν έπαιζα μόνο για μια ομάδα, αλλά για μια ολόκληρη οικογένεια.

Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για κάθε χειροκρότημα, κάθε μήνυμα, κάθε στιγμή που σταθήκατε δίπλα μου στις καλές αλλά και στις δύσκολες στιγμές. Η στήριξή σας μου έδωσε δύναμη, πίστη και κίνητρο να δίνω πάντα το 100% μέσα στο γήπεδο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη και την τιμή να αποτελέσω μέρος μιας τόσο μεγάλης και ιστορικής ομάδας.

Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη θέλω να εκφράσω προς τον προπονητή μου, που πίστεψε σε μένα και μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ και να ζήσω αυτή τη μοναδική εμπειρία σε τόσο υψηλό επίπεδο. Η εμπιστοσύνη του ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον προπονητή τερματοφυλάκων, κύριο Ανδρέα Λουγκρίδη, για την καθημερινή του στήριξη, την καθοδήγηση και τη δουλειά που κάναμε μαζί. Ήταν πάντα δίπλα μου με επαγγελματισμό, υπομονή και πίστη, βοηθώντας με να εξελιχθώ και να γίνω καλύτερος.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σίμο Ταραπουλούζη για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του. Η παρουσία του και η συμβολή του στον σύλλογο είναι πολύ σημαντική, και προσωπικά νιώθω ευγνώμων για τον τρόπο που με αντιμετώπισε και με βοήθησε σε όλη αυτή τη διαδρομή.

Ευχαριστώ επίσης τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και ιδιαίτερα την Ισαβέλλα και τον Τάκη και όλους τους ανθρώπους του συλλόγου που με αγκάλιασαν από την πρώτη μέρα και με έκαναν να νιώσω σαν το σπίτι μου.

Σας ευχαριστώ για όλα. Για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τις αναμνήσεις που θα κουβαλώ για μια ζωή».