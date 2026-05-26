ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο: Προπονητής του Παναθηναϊκού ο Νίστρουπ έως το 2028!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επίσημο: Προπονητής του Παναθηναϊκού ο Νίστρουπ έως το 2028!

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Γιάκομπ Νίστρουπ, που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2028.

Αλλαγή σε φιλοσοφία και μοντέλο παιχνιδιού στον Παναθηναϊκό, ο οποίος από τον έμπειρο Ράφα Μπενίτεθ πέρασε στον 38χρονο Γιάκομπ Νίστρουπ.

Το “τριφύλλι” είχε προετοιμαστεί παράλληλα με τις διεργασίες για το τέλος της συνεργασίας του με τον Μπενίτεθ και έτσι άμεσα ανακοίνωσε την πρόληψη του Νίστρουπ.

Πρόκειται για 38χρονο Δανό προπονητή, που βγαίνει πρώτη φορά εκτός της πατρίδας του, καθώς μέχρι πρότινος είχε εργαστεί μόνο στην Κοπεγχάγη, περνώντας όλη την παραγωγική διαδικασία από την Ακαδημία μέχρι την ανδρική ομάδα, και στη Βίμποργκ.

Μάλιστα, με την πρώτη κατέκτησε δύο νταμπλ, τις σεζόν 2022-23 και 2024-25. Η φετινή δεν εξελίχθηκε ιδανικά για την Κοπεγχάγη, για αυτό και το συμβόλαιό του λύθηκε στα τέλη Μαρτίου.

H ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δανό προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. 

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου 1988 στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Έκανε τα πρώτα βήματά του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην Κοπεγχάγη, όμως ένας σοβαρός τραυματισμός δεν του επέτρεψε να κάνει την πορεία που ήθελε. Ακολούθησε η ισλανδική Χαφναρφιόρντουρ όπου όμως κι εκεί οι τραυματισμοί οδήγησαν σε μία σύντομη διαδρομή. Τελευταία του ομάδα ως ποδοσφαιριστής ήταν η Φρέμαντ, ομάδα τέταρτης κατηγορίας της Δανίας. Εν τέλει σε ηλικία μόλις 23 ετών εγκατέλειψε την ποδοσφαιρική καριέρα, ξεκινώντας σχεδόν άμεσα την προπονητική του πορεία.

Το 2013 ξεκίνησε ως προπονητής της Κ17 της Κοπεγχάγης και έξι χρόνια αργότερα ανέλαβε πρώτος προπονητής της Βίμποργκ, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Δανίας. Έμεινε ενάμισι χρόνο εκεί, αφού δέχθηκε και αποδέχθηκε πρόταση της Κοπεγχάγης να αναλάβει πρώτος βοηθός του προπονητή Γες Θόρουπ. Τον Σεπτέμβριο του 2022 η Κοπεγχάγη πρόσφερε στον Νίστρουπ τη θέση του πρώτου προπονητή. Οδήγησε την Κοπεγχάγη στην κατάκτηση δύο Πρωταθλημάτων και δύο Κυπέλλων (2023, 2025), αλλά και σε μία σπουδαία πρόκριση (σεζόν 2023-24) από τους ομίλους του Champions League στα νοκ άουτ, προσπερνώντας τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γαλατασαράι στον όμιλο, μένοντας πίσω μόνο από τη Μπάγερν Μονάχου.Η συνεργασία του με την Κοπεγχάγη ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο.Καλωσορίζουμε τον Γιάκομπ Νίστρουπ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού»!

 

 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το τελευταίο «αντίο» στον Παρασκευά Άντζα

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημο: Προπονητής του Παναθηναϊκού ο Νίστρουπ έως το 2028!

Ελλάδα

|

Category image

Τράβηξαν μεγάλο «κουπί»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποσύρεται από την ενεργό δράση ο Πέκχαρτ σε ηλικία 37 ετών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Συνεργασία και φιλοξενία τμημάτων Ακαδημίας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με τη «συνταγή» της εμπιστοσύνης

ΑΕΛ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε κανονικά ο Σλούκας και μπαίνει στα πλάνα του Αταμάν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ/Κρήτη: Πλήρης επικράτηση των Κυπρίων σκοπευτών στο ΤΡΑΠ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Το αντίο του Κυριακίδη: «Υπάρχουν αποχαιρετισμοί που δεν γράφονται εύκολα...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Kicker: «Ο Γιαννούλης θέλει ΠΑΟΚ, η Άουγκσμπουργκ να τον κρατήσει άλλη μία σεζόν»

Ελλάδα

|

Category image

Νέος τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή ο Γιάννης Αμανατίδης

Ελλάδα

|

Category image

«Πληρώνει 500.000 ευρώ και παίρνει Μοντέρο ο Ολυμπιακός - Η Βαλένθια κοιτά τον Σορτς»

EUROLEAGUE

|

Category image

Από το 2016 στο 2026: Ο Πεπ συνάντησε ξανά εκείνο το πιτσιρίκι που τον είχε υποδεχθεί στο Μάντσεστερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τελειώνει ο Ονάνα από την Μπεσίκτας, ενδιαφέρον από Άρη»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Πεπ αποχαιρέτησε, ο Μαρέσκα υπέγραψε και η Σίτι μπαίνει στη νέα εποχή!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη