Μόνο Κύπριοι στην τελευταία αγωνιστική της σεζόν
Ενημέρωση από την ΚΟΠ
Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών, των βοηθών διαιτητών και των παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής του Α’ ομίλου της Cyprus League by Stoiximan, Β’ Φάση.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 10η αγωνιστική
Παρασκευή, 22.05.2026 / 17:30
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας
Παρασκευή, 22.05.2026 / 17:30
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας
Παρασκευή, 22.05.2026 / 17:30
ΠΑΦΟΣ F.C. - ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: Στέλιος Κυριακίδης
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης