Ανοίγει τα χαρτιά του ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Συνέντευξη Τύπου θα παραθέσει μέσα στον Ιούνιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Καραπαπάς κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των διαρκείας για τη σεζόν 2026/27, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός θα μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου για όλα τα θέματα που απασχολούν τον σύλλογο.

Πρόκειται για μια συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία θα τεθούν επί τάπητος αρκετά ζητήματα, με τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη των ερυθρόλευκων να θέλει να δώσει απαντήσεις για όσα απασχολούν την Ολυμπιακή κοινότητα.

Ζητήματα τόσο που αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και διάφορα ακόμη, όπως οι εργασίες για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης και πολλά ακόμη θέματα που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του.