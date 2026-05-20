Οριστική η αποχώρηση του Αθανασιάδη από τον Άρη!

Ο Γιώργος Αθανασιάδης αποτέλεσε πιθανότατα τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του Άρη στη σεζόν που μας πέρασε. Σε αντίθεση με την ομάδα που δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους της και να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή της παρουσία, ο Έλληνας κίπερ ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του.

O 33χρονος πορτιέρε κατέγραψε 26 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, κρατώντας 11 φορές το μηδέν και πλέον θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Μάλιστα, σε μερικά ματς ήταν εκ των αρχηγών, βοηθώντας τον Άρη να αποσπάσει θετικά αποτελέσματα απέναντι σε Ολυμπιακό (0-0), Asteras AKTOR (0-1) και ΑΕΚ (1-1).

Συνολικά, σε 19 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα με τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια, ο απολογισμός των «κίτρινων» ήταν 7 νίκες, 9 ισοπαλίες και 3 ήττες!

Μέσα από το sportfm.gr είχατε ενημερωθεί προ εβδομάδων για το ενδιαφέρον της Αλάνιασπορ για τον έμπειρο τερματοφύλακα, χωρίς να έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση, ενώ υπάρχουν ομάδες και εντός των συνόρων που εξετάζουν την περίπτωσή του. Μετά την εξαιρετική σεζόν που διένυσε πάντως, μοιάζει δεδομένο πως θα έχει τον χρόνο και την πολυτέλεια να επιλέξει τον επόμενο σύλλογο που θα αγωνιστεί!

