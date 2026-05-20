Οριστική η αποχώρηση του Αθανασιάδη από τον Άρη!

Στην αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του βρίσκεται πλέον ο Γιώργος Αθανασιάδης, καθώς αποχωρεί οριστικά από τον Άρη

Ο Γιώργος Αθανασιάδης αποτέλεσε πιθανότατα τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του Άρη στη σεζόν που μας πέρασε. Σε αντίθεση με την ομάδα που δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους της και να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή της παρουσία, ο Έλληνας κίπερ ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του.

O 33χρονος πορτιέρε κατέγραψε 26 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, κρατώντας 11 φορές το μηδέν και πλέον θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Μάλιστα, σε μερικά ματς ήταν εκ των αρχηγών, βοηθώντας τον Άρη να αποσπάσει θετικά αποτελέσματα απέναντι σε Ολυμπιακό (0-0), Asteras AKTOR (0-1) και ΑΕΚ (1-1).

Συνολικά, σε 19 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα με τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια, ο απολογισμός των «κίτρινων» ήταν 7 νίκες, 9 ισοπαλίες και 3 ήττες!

Μέσα από το sportfm.gr είχατε ενημερωθεί προ εβδομάδων για το ενδιαφέρον της Αλάνιασπορ για τον έμπειρο τερματοφύλακα, χωρίς να έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση, ενώ υπάρχουν ομάδες και εντός των συνόρων που εξετάζουν την περίπτωσή του. Μετά την εξαιρετική σεζόν που διένυσε πάντως, μοιάζει δεδομένο πως θα έχει τον χρόνο και την πολυτέλεια να επιλέξει τον επόμενο σύλλογο που θα αγωνιστεί!

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

