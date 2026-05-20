Ο Χάνσι Φλικ «μπλόκαρε» την απόκτηση του Μπαστόνι

Ο Αλεσάντρο Μπαστόνι πίεζε την Ιντερ για να συνεχίσει από το καλοκαίρι την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, αλλά τελικά η μεταγραφή δεν θα ολοκληρωθεί, καθώς την «μπλόκαρε» ο Χάνσι Φλικ, αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες της πρωταθλήτριας Ισπανίας, καθώς το κόστος της μεταγραφής θα ξεπερνούσε τα 70 εκατ. ευρώ.

Η ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo» αναφέρει πως η Μπαρτσελόνα είχε στα χέρια της καταρχήν συμφωνία με τον ατζέντη του Ιταλού στόπερ, Τούλιο Τίντι, και απέμενε η συναίνεση της ομάδας του Μιλάνου για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, έχοντας συμβόλαιο με τους «νερατζούρι» μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αλλά τελικά ο Γερμανός τεχνικός αποφάσισε πως δεν ταιριάζει στο αγωνιστικό σχήμα που έχει στο μυαλό του.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο 61χρονος Γερμανός κόουτς θέλει να ενισχύσει την άμυνα μ' έναν αριστεροπόδαρο στόπερ για να κάνει δίδυμο με τον Πάου Κουμπαρσί, αλλά εκτιμά πως ο Ιταλός στόπερ υστερεί σε ταχύτητα κι αυτό θα δημιουργεί κενά στην άμυνα και θα την καθιστά ευάλωτη σε αντεπιθέσεις. Ετσι ζήτησε από τον αθλητικό διευθυντή της «Μπάρτσα» να στραφεί σε άλλες λύσεις, όπως είναι ο Πορτογάλος διεθνής στόπερ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γκονσάλο Ινάτσιο.