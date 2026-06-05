Εκτός αποστολής για το φιλικό με την Αίγυπτο ο Νεϊμάρ!

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Βραζιλίας λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ο Νεϊμάρ δεν ακολούθησε την αποστολή της «σελεσάο» στο Κλίβελαντ για το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στην Αίγυπτο.

Ο 34χρονος αστέρας της Σάντος τέθηκε εκτός για την κυριακάτικη αναμέτρηση, με το τεχνικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά την κατάστασή του ενόψει της πρεμιέρας της διοργάνωσης σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η απουσία του από το ταξίδι έχει εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την ετοιμότητά του, με τους Βραζιλιάνους να περιμένουν νεότερα για το αν θα μπορέσει να ενισχύσει κανονικά την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ.

Ο Νεϊμάρ αποτελεί κομβικό πρόσωπο για τα σχέδια της Βραζιλίας και η πιθανή απουσία του από τη διοργάνωση θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τις φιλοδοξίες της πεντάκις παγκόσμιας πρωταθλήτριας.