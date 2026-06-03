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Κομπόλι στην τετράδα, Ιταλός στον τελικό!

ΓΗΠΕΔΟ

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Κομπόλι στην τετράδα, Ιταλός στον τελικό!

Ο Φλάβιο Κομπόλι ξεπέρασε το εμπόδιο του Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ στα τέσσερα σετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Roland Garros!

O 24χρονος Ιταλός (Νο.14) επικράτησε του 25χρονου Καναδού (Νο.6) με 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 σε 3 ώρες και 24 λεπτά και πέρασε για πρώτη φορά σε τετράδα Grand Slam. Με την πορεία στο Παρίσι, μάλιστα, θα κάνει το ντεμπούτο του στο Top 10, εκτός αν ο Γιάκουμπ Μένσικ κατακτήσει τον τίτλο στη γαλλική πρωτεύουσα και εκείνος μείνει εκτός τελικού.

Η πρόκριση του Κομπόλι στα ημιτελικά σημαίνει ότι θα βρεθεί σίγουρα Ιταλός (και σίγουρα Ματέο!) στον τελικό, καθώς ο επόμενος αντίπαλός του θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στον Ματέο Μπερετίνι και τον Ματέο Αρνάλντι!

Είναι τόσο μεγάλη δύναμη η Ιταλία, δηλαδή, που ακόμα και χωρίς Γιάνικ Σίνερ, ακόμα και χωρίς Λορέντζο Μουζέτι, θα έχει δύο τενίστες στα ημιτελικά!

Ο Κομπόλι έχασε το πρώτο σετ, αν προηγήθηκε με μπρέικ, όμως κατάφερε να γυρίσει το δεύτερο από το 1-3 και να φέρει το ματς στα ίσα.

Στο τρίτο και το τέταρτο σημείωσε από ένα μπρέικ και αυτό ήταν τελικά αρκετό για να του δώσει την πρόκριση στον μεγαλύτερο ημιτελικό της καριέρας του!

Θα περιμένει, λοιπόν, τώρα να δει ποιον συμπατριώτη του θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση και έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται ακόμα και το τρόπαιο!

Στον άλλο ημιτελικό της Παρασκευής (5/6) θα μονομαχήσουν Γιάκουμπ Μένσικ και Σάσα Ζβέρεφ.

sdna.gr 

 

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Τενις

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