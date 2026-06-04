Roland Garros: Τελική ευθεία με ημιτελικούς γυναικών

Ούτε η Αρίνα Σαμπαλένκα, ούτε η Ίγκα Σβιόντεκ, ούτε η Κόκο Γκοφ! Την πρόκριση στον τελικό θα διεκδικήσουν τέσσερις παίκτριες που σίγουρα δεν ήταν μεταξύ των υποψηφίων για τον τίτλο, παρότι η Μάρτα Κόστγιουκ, για παράδειγμα, είχε δείξει τις φετινές διαθέσεις της στο χώμα!

Η Ουκρανή, που είναι αήττητη το 2026 στη συγκεκριμένη επιφάνεια, θεωρείται από πολλούς το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, αν και θα βρει απέναντί της τη μοναδική τενίστρια του Top 10 που έχει παραμείνει στο ταμπλό, τη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα.

Ο αγώνας αυτός θα ανοίξει στις 16.00 το πρόγραμμα ημιτελικών στο Chatrier και θα ακολουθήσει η αναμέτρηση-έκπληξη ανάμεσα στην qualifier Μάγια Χβαλίνσκα και την Ντιάν Σνάιντερ, που σταμάτησε χθες με... σοκαριστικό τρόπο την Αρίνα Σαμπαλένκα!

Η 24χρονη Πολωνή, από την πλευρά της, που λύγισε τη Μαρία Σάκκαρη στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, έχει πλέον πετύχει οκτώ νίκες στο Παρίσι και έχει χάσει μόνο ένα σετ - από την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια!

Ο τελικός θα γίνει το Σάββατο (6/6), ενώ αύριο Παρασκευή έχουμε τους ημιτελικούς των ανδρών με Αρνάλντι-Κομπόλι και Μένσικ Ζβέρεφ.

Court Phillipe Chatrier

13:00

Μεικτά διπλά

Αντρέα Βαβασόρι/ Σάρα Εράνι (Νο.1) -Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι/ Έβαν Κινγκ

16:00 ώρα Ελλάδας

Ημιτελικά γυναικών