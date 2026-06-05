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Επαφές της Γιουβέντους με τον Ματετά

ΓΗΠΕΔΟ

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Επαφές της Γιουβέντους με τον Ματετά

Η ιταλική ομάδα είχε στείλει το γιατρό της στο Λονδίνο για να εξετάσει τον 28χρονο επιθετικό

Η Γιουβέντους κινείται για την απόκτηση του Φιλίπ Ματετά της Κρίσταλ Πάλας.

Η Μίλαν αποσύρθηκε την τελευταία ημέρα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου από τη διεκδίκηση του Γάλλου διεθνή φορ της Κρίσταλ Πάλας, Ζαν Φιλίπ Ματετά. Η ιταλική ομάδα είχε στείλει το γιατρό της στο Λονδίνο για να εξετάσει τον 28χρονο επιθετικό, πριν οριστικοποιήσει τη μεταγραφή ύψους 32 εκατ. ευρώ. Γνώριζε πως από το Νοέμβριο ο Γάλλος άσος αντιμετώπιζε πρόβλημα στο δεξί γόνατο και τελικά αποφάσισε να ακυρώσει τη μεταγραφή, καθώς ήταν πιθανό να τον αποκτήσει και στη συνέχεια να μην τον έχει στη διάθεση της για αρκετές εβδομάδες. 

Μετά την εξέλιξη αυτή ο Ματετά έμεινε στο Λονδίνο, αλλά το καλοκαίρι θα φύγει από το «Σέλχαρστ Παρκ» και σύμφωνα με την ιταλική αθλητική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» είναι πλέον σ' επαφές με τη Γιουβέντους, η οποία τού προσφέρει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. 

Μέλος της εθνικής Γαλλίας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι υπό την καθοδήγηση του Τιερί Ανρί, ο Ματετά (που έχει τρεις συμμετοχές και δύο γκολ με τους «τρικολόρ) αγωνίζεται από τον Ιανουάριο του 2021 με τη φανέλα της Κρίσταλ Πάλας. 

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ΔΙΕΘΝΗ

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