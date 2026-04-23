Με μεγάλη ανατροπή συνεχίζει στη Μαδρίτη ο Τσιτσιπάς!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με… περιπέτεια την πορεία του στο Madrid Open, όμως στο τέλος πανηγύρισε μια πολύτιμη πρόκριση στον δεύτερο γύρο. Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε να ανατρέψει το εις βάρος του 0-1 και να επικρατήσει του Πάτρικ Κίπσον με 3-6, 7-6, 7-6.

Ο Κίπσον, Νο.90 στον κόσμο, μπήκε πιο δυνατά και «χτύπησε» από νωρίς, σπάζοντας το πρώτο σερβίς του Τσιτσιπά και διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το 6-3. Ο Στέφανος άργησε να βρει ρυθμό, αλλά στο δεύτερο σετ έδειξε μεγαλύτερη σταθερότητα, παρότι δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί δύο ευκαιρίες για break στο έκτο game. Η λύση ήρθε στο tie-break, όπου ο Έλληνας τενίστας έπαιξε με καθαρό μυαλό και ισοφάρισε με 8-6.

Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε αντιγραφή του δεύτερου: Κανείς δεν μπόρεσε να απειλήσει σοβαρά στο σερβίς και όλα κρίθηκαν ξανά στο tie-break. Εκεί, ο Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε ακόμη πιο σταθερός, πήρε γρήγορα προβάδισμα και «σφράγισε» την ανατροπή με 7-4, πανηγυρίζοντας μια νίκη που του δίνει ώθηση για τη συνέχεια.

Στον δεύτερο γύρο, ο Στέφανος θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται σαφώς πιο απαιτητική.

