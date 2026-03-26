Αγώνες 25ης Μαρτίου: Σημειώθηκαν 172 νέες ατομικές επιδόσεις!

Ορεξάτοι μπήκαν στον ανοικτό στίβο οι αθλητές και οι αθλήτριές μας, την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, λαμβάνοντας μέρος στο πρώτο «ανοικτό» πρωτάθλημα της χρονιάς, που ήταν οι Αγώνες 25ης Μαρτίου «Διαγόρεια», με τους οποίους η ΚΟΕΑΣ τιμά την Ελληνική Επανάσταση τού 1821 και τον πρώην πρόεδρο τού ΓΣΠ Διαγόρα Νικολαΐδη, ο οποίος απεβίωσε στις 25 Μαρτίου 1968. Αρκετά μεγάλη ήταν η συμμετοχή των νεαρών εκκολαπτόμενων μελλοντικών πρωταθλητών στον κλασικό αθλητισμό, στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ, κάποιοι από τους οποίους έδειξαν από νωρίς στη χρονιά τις διαθέσεις τους, προδιαθέτοντας για μία εξαιρετική καλοκαιρινή περίοδο. Στα 21 αγωνίσματα που διεξήχθησαν παρακολουθήσαμε ωραίο ανταγωνισμό και αρκετά γρήγορες κούρσες, σε δρόμους μικρότερης απόστασης των συνηθισμένων Ολυμπιακών Αγωνισμάτων, καθώς η έναρξη τής χρονιάς στον ανοικτό στίβο, με τούς Αγώνες 25ης Μαρτίου, έχουν περισσότερο προπονητικό χαρακτήρα και δίνεται η δυνατότητα στους προπονητές - προπονήτριες να εξάγουν τα πρώτα συμπεράσματά τους για το πώς πήγε η χειμερινή προετοιμασία.

Από τους πρωταγωνιστές των Αγώνων 25ης Μαρτίου, ήταν ο Μάριος Παναγιώτου, ο Ιωάννης Ανδρέου και η Ανθή Αποστολίδου, χωρίς να θέτουμε σε δεύτερη μοίρα τις πολύ καλές επιδόσεις που καταγράφηκαν γενικά. Ο Μάριος Παναγιώτου, στα 15 του μόλις χρόνια (γεννημένος τον Γενάρη τού 2011) εντυπωσιάζει με την ταχύτητά του. Ο αθλητής τού Κυριάκου Αντωνίου κατέγραψε την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 16 ετών, στα 150μ., τρέχοντας την απόσταση σε 15.97 (+0,1 μ/δ ο άνεμος)! Την προηγούμενη καλύτερη επίδοση Κ16 είχαν ο γενικός διευθυντής τής ΚΟΕΑΣ Αντώνης Γεωργαλλίδης, με 16.4 με χρονόμετρο χειρός από το 1976 και ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ με 16.58 από το 2022. Τα 15.97 στα 150μ. είναι αυτήν τη στιγμή η κορυφαία επίδοση στον κόσμο, στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 18 ετών!!!

Ο Ιωάννης Ανδρέου ήταν αρκετά γρήγορος στα 300μ., καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών με ηλεκτρονικό χρονόμετρο, με 34.05, με τον κορυφαίο αθλητή τού 20ού αιώνα, Σταύρο Τζιωρτζή να έχει 33.5 με χρονόμετρο χειρός. Ο 21χρονος αθλητής τού Αντώνη Καραγιαννά έχει καταγράψει και την καλύτερη επίδοση στην Κύπρο στα 300μ., στην κατηγορία κάτω των 23 ετών, η οποία είναι και η 11η καλύτερη έως τώρα στην Ευρώπη, για αθλητές που γεννήθηκαν μετά το 2004.

Στον πρώτο της αγώνα στο 2026, η Ανθή Αποστολίδου είχε διπλό λόγο για να πανηγυρίσει, αφού βελτίωσε την ατομική της επίδοση και ταυτόχρονα πέτυχε το όριο συμμετοχής για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών στη σφυροβολία!!! Η 15χρονη κόρη και αθλήτρια τού Γιάννου Αποστολίδη, έριξε την 4κιλη σφύρα της να προσγειωθεί στα 58,57μ., ξεπερνώντας το όριο των 57,50μ. για το Παγκόσμιο Κ20 τού Όρεγκον. Αξιοσημείωτο το ότι, τα 58,57μ. είναι αυτήν τη στιγμή η κορυφαία επίδοση στον κόσμο στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 18 ετών, με την 4κιλη σφύρα!

Επειδή στους Αγώνες 25ης Μαρτίου διεξάγονται αγωνίσματα εκτός των συνηθισμένων Ολυμπιακών αγωνισμάτων, είναι λογικό κάποιοι αθλητές και αθλήτριες (ιδιαίτερα των μικρών ηλικιών) να τα κάνουν για πρώτη φορά και να καταγράφουν τις πρώτες επιδόσεις τους σε αυτά. Γι’ αυτό και οι νέες ατομικές επιδόσεις στα 21 αγωνίσματα που διεξήχθησαν την Τετάρτη (25/03/26) ήταν πάρα πολλές. Συνολικά, καταγράφηκαν 172 νέες ατομικές επιδόσεις, 78 στους άνδρες και 94 στις γυναίκες. Από αυτές, οι 70 αφορούν αθλητές και αθλήτριες που έκαναν για πρώτη φορά κάποιο αγώνισμα και οι 102 (από 51 άνδρες και γυναίκες) αποτελούν νέα προσωπική επίδοση για αυτούς και αυτές που είχαν και προηγούμενη εμπειρία. Αριθμοί που καταδεικνύουν, ανάμεσα σε άλλα, την πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι προπονητές και προπονήτριες στους Γυμναστικούς Συλλόγους και στέλνουν πολύ αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον τού κυπριακού στίβου.

* Να προσθέσουμε ακόμη πως, τα 37.43 τού Τάσου Βασιλείου στα 300μ. με εμπόδια, μπορούν να θεωρηθούν ως η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και όλες που μπήκατε με πολλή όρεξη στο αγωνιστικό 2026 και στους προπονητές - προπονήτριές σας. Ευχόμαστε να έχετε αρκετά καλή πορεία στη διάρκεια της χρονιάς και να πετύχετε τούς στόχους σας.

* Να διευκρινίσουμε ότι δεν λογίζονται ως παγκύπρια ρεκόρ επιδόσεις που σημειώνονται σε μη Ολυμπιακά Αγωνίσματα, καθώς και όλες οι επιδόσεις στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 16 ετών, αλλά αναφέρονται ως... οι καλύτερες επιδόσεις...

* Στη φωτογραφία, από τους διακριθέντες στους Αγώνες 25ης Μαρτίου, Μάριος Παναγιώτου, Ανθή Αποστολίδου και Ιωάννης Ανδρέου.

* Όλες τις φωτογραφίες από τη Χαρά Σαββίδου, από τη διοργάνωση, μπορείτε να τις δείτε στη σελίδα τής ΚΟΕΑΣ στο Facebook

Α ΜΕΡΟΣ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1366911722134816&type=3

Β ΜΕΡΟΣ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1366923368800318&type=3

Γ ΜΕΡΟΣ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1366935785465743&type=3

* Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε τούς τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες, στους Αγώνες τής 25ης Μαρτίου 2026. Τα πλήρη και αναλυτικά αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα https://cyprus.opentrack.run/en-gb/x/2026/CYP/25mar/event/

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ - ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

100Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Μάριος Παναγιώτου (ΓΣΟ) 11.20 (-1,6)

(2) Ιλίγια Ασαντιάν (ΓΣΟ) 11.21 (-0,6)

(3) Χρίστος Ταμάνης (ΓΣΟ) 11.52 (-1,6)

(3) Οτόνιε Εμπίγε Χένρι Μάικα (ΓΣΠ) 11.52 (-0,6)

150Μ. ΑΝΔΡΩΝ (+0,1 μ/δ)

(1) Μάριος Παναγιώτου (ΓΣΟ) 15.97

(2) Βασίλειος Σεβαστιανός Λοϊζίδης (ΓΣΟ) 16.27

(3) Ιλίγια Ασαντιάν (ΓΣΟ) 16.43

300Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Ιωάννης Ανδρέου (ΓΣΕ) 34.05

(2) Ες Μπάμπα Σοράι (ΓΣΚ) 34.51

(3) Μάρκος Αντωνιάδης (ΓΣΟ) 34.57

600Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Αντώνης Διαμαντάκης (ΓΣΟ) 1:20.09

(2) Ες Μπάμπα Σοράι (ΓΣΚ) 1:21.41

(3) Ευάγγελος Πογιατζής (ΓΣΠ) 1:23.09

1.000Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Ελάιτζα Πάτρικ Γκουλντ (ΓΣΟ) 2:32.85

(2) Μάριος Σπύρου (ΓΣΠ) 2:36.79

(3) Κωνσταντίνος Σμυρίλλης (ΓΣΠ) 2:38.53

3.000Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Κωνσταντίνος Μικελλίδης (ΓΣΚ) 9:09.14

(2) Αντρέα Μισιάρα (ΓΣΠ) 9:09.23

(3) Μάριος Σεργίου (ΓΣΚ) 9:14.91

300Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Αναστάσιος Βασιλείου (ΓΣΖ) 37.43

(2) Ανδρέας Παπαδόπουλος (ΓΣΠ) 40.78

(3) Ανδρέας Κουτσού (ΓΣΖ) 1:02.24

ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Φίλιππος Χριστοφίδης (ΓΣΟ) 6,71μ. (-0,6)

(2) Λούκας Πέρο (ΓΣΕ) 6,63μ. (-1,1)

(3) Λοΐζος Χρυσάνθου (ΓΣΕ) 6,58μ. (+0,2)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Κωνσταντίνος Αλεξιάδης (ΓΣΖ) 14,57μ.

(2) Πέτρος Μιτσίδης (ΓΣΠ) 13,95μ.

(3) Κυριάκος Γενεθλή (ΓΣΟ) 13,75μ.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (6κ.)

(1) Κυριάκος Βασιλείου (ΓΣΖ) 16,95μ.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Κυριάκος Γενεθλή (ΓΣΟ) 50,88μ.

(2) Μάριος Μακρής (ΓΣΕ) 50,60μ.

(3) Πέτρος Μιχαηλίδης (ΓΣΠ) 49,75μ.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (1,75κ.)

(1) Κωνσταντίνος Γουανίς (ΓΣΟ) 48,95μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Αλέξανδρος Γκαμράουι (ΓΣΠ) 62,69μ.

(2) Κυριάκος Καϊττάνης (ΓΣΟ) 62,17μ.

(3) Αναστάσιος Μαραθεύτης (ΓΣΟ) 56,61μ.

100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Σωτηρία Παπαγεωργίου (ΓΣΠρ) 12,43 (0,0)

(2) Μαριλίζα Πιττάκα (ΓΣΟ) 12.45 (-0,1)

(3) Κατερίνα Καραγιάννη (ΓΣΟ) 12.47 (-0,1)

150Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (-0,1 μ/δ)

(1) Μαριλίζα Πιττάκα (ΓΣΟ) 18.30

(2) Μαρία Χατζησέργη (ΓΣΕ) 18.45

(3) Κατερίνα Καραγιάννη (ΓΣΟ) 18.73

300Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Καλλιόπη Κουντούρη (ΓΣΠ) 39.11

(2) Νικολέττα Γεωργιάδου (ΓΣΖ) 40.32

(3) Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα (ΓΣΚ) 40.42

600Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Ραφαέλλα Δημητρίου (ΓΣΚ) 1:34.26

(2) Μαρίγια Γκένζελμαν (ΓΣΚ) 1:39.98

(3) Ευανθία Μονιάτη (ΓΣΟ) 1:41.28

1.000Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Αναστασία Παπαδοβασιλάκη (ΓΣΚ) 2:58.17

(2) Μέιβι Ελίζαμπεθ Έβανς (ΓΣΠ) 3:00.50

(3) Βικτώρια Ανδρέου (ΓΣΠ) 3:10.29

Ε.Σ. Άννα Δάφνη Αλμιρούδη Στρούμπου (Ελλάς) 2:56.63

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Άντρεα Βάσου (ΓΣΟ) 3,45μ.

(2) Ιωάννα Ιωάννου (ΓΣΠ) 3,10μ.

(3) Ευδοκία Αυγούστου (ΓΣΠ) 3.00μ.

ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Χριστονύμφη Παίδιου (ΓΣΕ) 6,08μ. (+0,5)

(2) Μαριλένα Παπανικολάου (ΓΣΚ) 5,91μ. (-0,1)

(3) Στυλιάνα Ιωαννίδου (ΓΣΟ) 5,59μ. (0,0)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Αλεξάνδρα Φράκα (ΓΣΖ) 11,19μ.

(2) Μακάιλα Εσέλε Εγιοντάμε (ΓΣΖ) 10,26μ.

(3) Αλίσια Ομπίτσι (ΓΣΠ) 8,98μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Ανθή Αποστολίδου (ΓΣΠ) 58,57μ.

(2) Μαρίνα Χατζηκώστα (ΓΣΟ) 46,80μ.

(3) Αλεξάνδρα Φράκα (ΓΣΖ) 37,61μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (3κ.)

(1) Ραφαέλλα Σάββα (ΓΣΖ) 55,71μ.

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου (ΓΣΟ) 48,20μ.

(2) Ιωάννα Νικολαΐδη (ΓΣΚ) 40,90μ.

(3) Γεωργία Σάββα (ΓΣΚ) 37,73μ.