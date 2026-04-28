Έμεινε και πάλι εκτεθειμένη

Στο παιχνίδι με τον Ακρίτα η Ένωση έμεινε σε ακόμη ένα παιχνίδι εκτεθειμένη από την άμυνα της. Ουσιαστικά δεν έκανε άμυνα αλλά αεράμυνα αφού δέχθηκε δύο γκολ από στημένα με ισάριθμες κεφαλιές. Το ένα από κόρνερ και το άλλο από φάουλ. Οι μπακ και οι στόπερ ήταν αλλού για αλλού και φέρουν ευθύνη όπως και ο Αντεμπάγιο που ήταν κολλημένος στην γραμμή του και απλά παρακολουθούσε την μπάλα να κατευθύνεται στα δίκτυα του.

Φιλότιμη ξανά αλλά ηττήθηκε και πάλι. Και με τον Ακρίτα η Ένωση ήταν φιλότιμη αλλά ηττήθηκε σε ακόμη ένα παιχνίδι. Μόνο με το φιλότιμο δεν πας πουθενά. Ακόμη μία ήττα ακόμη μια απογοήτευση. Με τίποτα δεν σηκώνει κεφάλι. Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ανόρθωση.

Η ήττα από τον Ακρίτα ήταν η 28η στο πρωτάθλημα. Σε 30 παιχνίδια που έδωσε δέχθηκε 28 ήττες. Η Ένωση είναι στην τελευταία θέση με 4 βαθμούς έχοντας μόνο μία νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου με 1-2 και μία μόνο ισοπαλία 1-1 με τον Ολυμπιακό.