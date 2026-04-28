Έμεινε και πάλι εκτεθειμένη

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Το ένα από κόρνερ και το άλλο από φάουλ

Στο παιχνίδι με τον Ακρίτα η Ένωση έμεινε σε ακόμη ένα παιχνίδι εκτεθειμένη από την άμυνα της. Ουσιαστικά δεν έκανε άμυνα αλλά αεράμυνα αφού  δέχθηκε δύο γκολ από στημένα με ισάριθμες κεφαλιές. Το ένα από κόρνερ και το άλλο από φάουλ. Οι μπακ και οι στόπερ ήταν αλλού για αλλού και φέρουν ευθύνη όπως και ο Αντεμπάγιο που ήταν  κολλημένος στην γραμμή του και απλά παρακολουθούσε την μπάλα να κατευθύνεται στα δίκτυα του.

Φιλότιμη αλλά

Φιλότιμη ξανά αλλά ηττήθηκε και πάλι. Και με τον Ακρίτα η Ένωση ήταν φιλότιμη αλλά ηττήθηκε σε ακόμη ένα παιχνίδι. Μόνο με το φιλότιμο δεν πας πουθενά. Ακόμη μία ήττα ακόμη μια απογοήτευση. Με τίποτα δεν σηκώνει κεφάλι. Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ανόρθωση.

28η ήττα

Η ήττα από τον Ακρίτα ήταν η 28η στο πρωτάθλημα. Σε 30 παιχνίδια που έδωσε δέχθηκε 28 ήττες. Η Ένωση είναι στην τελευταία θέση με 4 βαθμούς έχοντας μόνο μία νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου με 1-2 και μία μόνο  ισοπαλία 1-1 με τον Ολυμπιακό.

Με προβάδισμα, αλλά όχι εφησυχασμό πριν το ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κάταγμα στη γνάθο ο γιος του Ζιντάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τέτοια άμυνα, δεν ελπίζεις…

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έδωσαν τα χέρια με Μέινου και υπογράφει το νέο του συμβόλαιο με τη Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει στα ερυθρόλευκα μέχρι το 2028 ο Μιχαήλ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Έμεινε και πάλι εκτεθειμένη

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαψεύδει τα δημοσιεύματα για αγορά του Άρη ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Νταμάτο δεν... ρίσκαρε και έφερε από το πάνω ράφι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξεκαθαρίζει το θέμα Κονσεϊσάο ο Λεβέντης

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Ολυμπιακός ξέρει καλά πως δεν έχει επιλογή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Εθνική Χάντμπολ επιστρέφει στους Μεσογειακούς Αγώνες, όπως αποκαλύφθηκε στην παρουσίαση της Erima

Χαντμπολ

|

Category image

Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει τον... Bραζιλιάνο Χάαλαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συναντήθηκε ο Σαββίδης με Λουτσέσκου – Τα λέει και με τους αρχηγούς

Ελλάδα

|

Category image

Θλίψη για τον άδικο χαμό του Άγγελου Κόμπου

ΑΡΗΣ

|

Category image

Χωρίς υπερβολές η Ομόνοια 29ης Μαΐου, με το βλέμμα στο μέλλον

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Διαβαστε ακομη