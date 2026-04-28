Ξεκαθαρίζει το θέμα Κονσεϊσάο ο Λεβέντης

Ξεκαθαρίζει το θέμα Κονσεϊσάο ο Λεβέντης

Με ανάρτηση του στο Facebook, ξεκαθαρίζει για τα θέματα που απασχολούν την ομάδα της ΑΕΛ

Aνάρτηση σε έντονο ύφος από τον εκπρόσωπο Τύπου της ΑΕΛ, Νικόλα Λεβέντη μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από το Κύπελλο και την κριτική που δέχεται η ομάδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του, όσον αφορά το μέλλον του ποδοσφαιριστή Κονσεϊσάο.

Δείτε την ανάρτηση αναλυτικά:

Η «ολοκλήρωση συμβολαίου» του Κονσεισάο είναι ακόμη ένα καφενειακού τύπου ρεπορτάζ (από τα πολλά που έχουμε διαβάσει το τελευταίο διάστημα) για σκοπούς εντυπώσεων και κλικς. Ο Κονσεϊσάο υπέγραψε πέρσι συμβόλαιο με την ΑΕΛ μέχρι το 2027, αλλά κάποιοι επιλέγουν συνειδητά να γράφουν χωρίς πραγματικά στοιχεία και χωρίς ευθύνη απέναντι στον κόσμο που τους διαβάζει.

Και ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ΑΕΛ: Σε μια περίοδο που διακινούνται καθημερινά ανυπόστατες πληροφορίες, φήμες και «ρεπορτάζ» χωρίς καμία τεκμηρίωση, οφείλουμε όλοι να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Να μην υιοθετούμε άκριτα ό,τι γράφεται και να μην επιτρέπουμε σε όσους επενδύουν στην παραπληροφόρηση να επηρεάζουν την κρίση μας. Η ΑΕΛ χρειάζεται ενότητα, σοβαρότητα και στήριξη πάνω σε πραγματικά δεδομένα, όχι εντυπώσεις, σκοπιμότητες και καφενειακές αφηγήσεις.

ΥΓ: Στο τέλος, η πραγματικότητα και η αλήθεια πάντα νικά το αφήγημα. Και η δικαίωση, όσο κι αν καθυστερεί, έρχεται πάντα για όσους δεν έπαιξαν ποτέ το παιχνίδι των εντυπώσεων…

 

