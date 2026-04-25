Λανίτεια 2026: Οι μικροί «έκλεψαν» την παράσταση...

Η νέα γενιά τού κυπριακού στίβου «βρυχάται» και εντυπωσιάζει! Με την κάθε ευκαιρία που τούς δίνεται, οι νεαροί αθλητές και αθλήτριές μας, βγάζουν στην επιφάνεια το ταλέντο και με τις επιδόσεις τους κάνουν τούς φίλους του στίβου να αδημονούν για το ποια θα είναι η εξέλιξή τους στην πορεία του χρόνου. Στις πρόσφατες πολύ καλές επιδόσεις στους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου Λυκείων, ήρθαν καπάκι οι αρκετά καλές επιδόσεις στα «Λανίτεια 2026», οι οποίες αποδεικνύουν ότι υπάρχει ταλέντο και μέλλον στον κυπριακό στίβο και ότι οι προπονητές και προπονήτριες των Γυμναστικών Συλλόγων κάνουν πολύ καλή δουλειά και έχουν υψηλό επίπεδο κατάρτισης.

Το απόγευμα τής Παρασκευής, 24 Απριλίου 2026, στο «Λανίτειο Αθλητικό Κέντρο» τής Λεμεσού, δόθηκε η ευκαιρία σε περίπου 200 αθλητές και αθλήτριές μας να μπουν σε ανταγωνιστική δράση, ξεφεύγοντας λίγο από τη ρουτίνα της προετοιμασίας. Άλλωστε, για τους περισσότερους ακόμη να... λυθεί το σώμα τους για να φτάσουν στη φετινή κορύφωσή τους, κάτι που αναμένεται να αρχίσει να γίνεται σε περίπου ένα μήνα. Από τα αποτελέσματα στα 20 αγωνίσματα που διεξήχθησαν υπήρχαν κάποια που ξεχώρισαν ιδιαίτερα και έχουν να κάνουν περισσότερο με μικρούς σε ηλικία αθλητές και αθλήτριές μας.

Αυτός που ξεχώρισε περισσότερο στα «Λανίτεια 2026» και «τρελαίνει» τούς Ελλαδίτες και Κύπριους φίλους τού στίβου, είναι ο Μάριος Παναγιώτου τού ΓΣΟ. Ο 15χρονος αθλητής τού Κυριάκου Αντωνίου κάλυψε τα 100μ. σε 10.82 (άνεμος +1,6 μ/δ), καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών, με ηλεκτρονική χρονομέτρηση, στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 16 ετών, ξεπερνώντας το 10.83 που πέτυχε πριν από 36 χρόνια ο Πρόδρομος Κατσαντώνης (21/07/1990)! Ως κορυφαία επίδοση με χρονόμετρο χειρός παραμένει το 10.7 τού αείμνηστου Αντώνη Γεωργαλλίδη, από τις 21 Μαΐου 1976!!! Και μία σύμπτωση: Το «Μαύρο Άλογο» τού κυπριακού στίβου, ο Αντώνης Γεωργαλλίδης, είχε γεννηθεί στις 20/01/1961 και το νέο «αστέρι» μας, ο Μάριος Παναγιώτου έχει γεννηθεί στις 22/01/2011!!!

Αξιοσημείωτο για τον Μάριο Παναγιώτου είναι ότι τα 10.82 είναι η κορυφαία επίδοση έως τώρα στην Ευρώπη για παιδιά που γεννήθηκαν το 2011 και μετά, ενώ είναι και η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών σε ολόκληρο τον Ελληνισμό στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 16 ετών! Το «άδικο» είναι πως δεν μπορεί να λάβει μέρος στο φετινό καλοκαιρινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών, αφού υπάρχει ο ηλικιακός περιορισμός συμμετοχής μόνων όσοι γεννήθηκαν το 2009 ή το 2010! Ωστόσο, έχει το μέλλον μπροστά του για να διεκδικήσει τις διεθνείς συμμετοχές από την επόμενη χρονιά. Να θυμίσουμε ότι πέρσι τον Απρίλιο, ο Μάριος Παναγιώτου κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. με 11.19, στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα κάτω των 15 ετών, στο Ζλάτιμπορ τής Σερβίας, πίσω από έναν Ταϊλανδό και έναν Χιλιανό, όντας ο πιο μικρός του τελικού!

Κάτι παρόμοιο με τον Μάριο Παναγιώτου βιώνει ακόμα ένα αυθεντικό ταλέντο, η Μαριλένα Παπανικολάου τού ΓΣΚ, καθώς και αυτή έχει ξεπεράσει με την επίδοσή της το όριο συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών, όμως δεν μπορεί να λάβει μέρος επειδή γεννήθηκε και αυτή το 2011! Η αθλήτρια τού Νίκανδρου Στυλιανού είναι ακόμη στα 14 και μισό, αφού γεννήθηκε τον Αύγουστο τού 2011 και δείχνει πόσο καλά δουλεύει στο άλμα σε μήκος, φτάνοντας στα «Λανίτεια 2026» στα 5,98μ. (άνεμος +1,3 μ/δ). Η Παπανικολάου έχει ατομική επίδοση από πέρσι, τα 6,02μ., που είναι η κορυφαία όλων των εποχών κάτω των 16 ετών.

Η Μαριλένα Παπανικολάου κέρδισε και αυτή την περσινή χρονιά μετάλλιο στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα Κ15 στη Σερβία, που ήταν το ασημένιο στο μήκος με 5,65μ., ούσα η μικρότερη τού τελικού! Το φετινό 5,98μ. είναι αυτήν τη στιγμή η 3η κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη για αθλήτριες που γεννήθηκαν το 2011 και μετά! Να σας θυμίσουμε ότι τα δύο αυτά παιδιά, καθώς και άλλα που αγωνίστηκαν στο Λανίτειο και έχουν γεννηθεί το 2011 και μετά, μπορείτε να τα θαυμάσετε από κοντά το πρωί τής Πέμπτης, 30 Απριλίου 2026, στο «Τσίρειο» Στάδιο Λεμεσού και στους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου Γυμνασίων!!!

Πριν από λίγες ημέρες, στους 71ους Παγκύπριους Αγώνες Στίβου Λυκείων, η Κατερίνα Καραγιάννη κέρδισε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών, στα 200μ. (24.82). Την Παρασκευή (24/04) έτρεξε στο «Λανίτειο» στα 100μ. και πλησίασε αρκετά το όριο πρόκρισης, αφού τερμάτισε σε 12.10 (άνεμος -0,2 μ/δ) με το όριο να είναι 12.05. Τα 12.10 είναι αυτήν τη στιγμή η 3η κορυφαία επίδοση φέτος στην Ευρώπη κάτω των 18 ετών! Η αθλήτρια τού Μιχάλη Χαραλάμπους έχει χρόνο μπροστά της για να μπορέσει να εξασφαλίσει και διπλή υποχρέωση στο Ριέτι, αφού τα όρια εκπνέουν στις 5 Ιουλίου 2026.

Ολοένα και πλησιάζει το όριο στη δισκοβολία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, ο Αιμίλιος Αλεξάνδρου. Ο αθλητής τής Έλλης Ευαγγελίδου έριξε τον βάρους 1,75 κιλών δίσκο του στα 53,10μ., καταγράφοντας νέα ατομική επίδοση, έχοντας ως στόχο -έως τις 26 Ιουλίου 2026- να ξεπεράσει το όριο των 56 μέτρων, για να βρεθεί τον Αύγουστο στο Όρεγκον των ΗΠΑ.

Παρά το ότι προέρχεται από μυικό τραυματισμό, ο Ες Μπάμπα Σοράι έκανε αρκετά καλή κούρσα στα 800μ., δίνοντας τον δικό του ρυθμό, αφού έχει ως στόχο να κυνηγήσει το όριο για το Παγκόσμιο Κ20. Ο αθλητής τής Νικολέτας Ιγνατίου κάλυψε την απόσταση σε 1:52.00, με το όριο για το Όρεγκον να είναι 1:50.00.

* Τα πιο πάνω αποτελέσματα ήταν αυτά που ξεχωρίσαμε στα «Λανίτεια 2026» κι ελπίζουμε να μην μας διέφυγε κάτι. Στα σίγουρα οι αθλητές και οι αθλήτριές μας, μαζί με τους προπονητές και τις προπονήτριές τους, θα αξιολογήσουν την παρουσία όλων στους αγώνες τής Παρασκευής (24/04) και θα προχωρήσουν αναλόγως στον προγραμματισμό τους.

* Αρκετοί από τους αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετείχαν στα φετινά «Λανίτεια», εκπροσώπησαν και το Πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτούν, αφού ταυτόχρονα διεξήχθη και το Παγκύπριο Φοιτητικό Πρωτάθλημα.

* Οι αγώνες των ρίψεων σε δισκοβολία και σφυροβολία, διεξήχθησαν στο βοηθητικό τού Τσιρείου, το «Τριτοφτίδειο».

* Πριν από την έναρξη τής διοργάνωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τού μέχρι πρόσφατα γενικού διευθυντή τής ΚΟΕΑΣ, Αντώνη Γεωργαλλίδη, ο οποίος απεβίωσε τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026. Στη μνήμη του οι σημαίες τού σταδίου κυμάτιζαν μεσίστιες.

* Χαιρετισμούς στην Τελετή Έναρξης απηύθυναν ο νέος πρόεδρος τής Σχολικής Εφορείας Λεμεσού Νίκος Αγιομαμίτης και ο πρόεδρος τής ΚΟΕΑΣ Περικλής Μάρκαρης.

* Στη φωτογραφία, τρία από τα παιδιά που διακρίθηκαν στα «Λανίτεια 2026», οι Μάριος Παναγιώτου, Μαριλένα Παπανικολάου και Κατερίνα Καραγιάννη.

* Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε τούς τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες σε κάθε αγώνισμα. Τα πλήρη και αναλυτικά αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα https://cyprus.opentrack.run/en-gb/x/2026/CYP/laniteia/

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ - ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

100Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Μάριος Παναγιώτου (ΓΣΟ) (2011) 10.82 (+1,6)

(κορυφαία επίδοση Κ16)

(2) Γιώργος Τρισελιώτης (ΓΣΠ) (2006) 11.00 (-1,3)

(Πανεπιστήμιο Κύπρου)

(3) Ευάγγελος Πετάσης (ΓΣΠ) (2007) 11.13 (-1,3)

100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Μαριλίζα Πιττάκα (ΓΣΟ) (2007) 12.08 (-0,2)

(2) Σωτηρία Παπαγεωργίου (ΓΣΠρ) (2005) 12.10 (-0,6) (12.096)

(Πανεπιστήμιο Κύπρου)

(3) Κατερίνα Καραγιάννη (ΓΣΟ) (2010) 12.10 (-0,2) (12.099)

400Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Αντώνης Διαμαντάκη (ΓΣΟ) (2005) 48.91

(2) Κωνσταντίνος Κουλαφά (ΓΣΟ) (2008) 49.35

(3) Ελάιτζα Πάτρικ Γκουλντ (ΓΣΟ) (2008) 49.82

400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Αναστασία Παπαδοβασιλάκη (ΓΣΚ) (2006) 59.21

(Πανεπιστήμιο Κύπρου)

(2) Άννα Μυλορδή (ΓΣΠ) (2002) 59.22

(3) Λευκή Λαζάρου (ΓΣΚ) (2000) 59.62

800Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Ες Μπάμπα Σοράι (ΓΣΚ) (2007) 1:52.00

(2) Αλεξάντρ Νασέκιν (ΓΣΚ) (2009) 2:00.54

(3) Σεμπάστιαν Πάουντς (ΓΣΠ) (2007) 2:02.47

1.500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Μέιβι Ελίζαμπεθ Έβανς (ΓΣΠ) (2007) 4:41.41

(2) Γεωργία Μάτολη (ΓΣΕ) (2003) 4:50.72

(Πανεπιστήμιο Κύπρου)

(3) Βικτώρια Ανδρέου (ΓΣΠ) (2004) 4:56.94

(Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)

400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Χρυστάλλα Λαζάρου (ΓΣΚ) (1998) 1:03.51

(2) Δήμητρα Σεργίδη (ΓΣΚ) (2004) 1:08.80

(Πανεπιστήμιο Κύπρου)

(3) Γεωργία Νικηφόρου (ΓΣΚ) (2011) 1:09.81

ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Ιωάννης Ανανιάδης (ΓΣΟ) (1996) 2,00μ.

(2) Αριστοτέλης Κωνσταντίνου (ΓΣΟ) (2011) 1,86μ.

ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Μελίνα Διαμαντέα (Ελλάς) (2006) 1,60μ.

(Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)

(2) Νέλι Σιαράποβα (ΓΣΟ) (2006) 1,55μ.

(Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο)

(3) Χρυσταλλένη Ευαγγέλου (ΓΣΖ) (2012) 1,50μ.

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Γιώργος Καλλή (ΓΣΟ) (2008) 4,00μ.

(2) Σιαρμπέλ Ιωσήφ (ΓΣΟ) (2011) 3,00μ.

(3) Κυριάκος Ανδρέου (ΓΣΟ) (2011) 2,80μ.

ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Γρηγόρης Σταυρινίδης (ΓΣΟ) (2006) 7,00μ. (+1,8)

(2) Λουκάς Πέρο (ΓΣΕ) (2007) 6,69μ. (+1,6)

(3) Ανδρέας Σάββα (ΓΣΕ) (2008) 6,63μ. (+0,2)

ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Μαριλένα Παπανικολάου (ΓΣΚ) (2011) 5,98μ. (+1,3)

(2) Ιωάννα Κυπριανού (ΓΣΠ) (2002) 5,54μ. (0,0)

(Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)

(3) Αλεξία Ματσάγκου (ΓΣΠ) (2002) 5,23μ. (0,0)

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Άντρια Πουρίκκου (ΓΣΟ) (2006) 12,69μ. (-0,9)

(Frederick University)

(2) Μιχαέλα Χριστοφόρου (ΓΣΠ) (2007) 11,09μ. (-0,8)

(Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο)

(3) Αδαμαντία Δαρλάση (ΓΣΟ) (2007) 10,64μ. (-1,9)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Κωνσταντίνος Αλεξιάδης (ΓΣΖ) (2002) 14,67μ.

(2) Θεόδωρος Ποπόφ (2004) 7,98μ.

(Frederick University)

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Ραφαήλ Ζαχαρία (ΓΣΕ) (2001) 56,00μ.

(2) Μάριος Μακρής (ΓΣΕ) (2004) 47,51μ.

(Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)

(3) Αιμίλιος Κυθρεώτης (ΓΣΟ) (2003) 33,81μ.

(ΤΕΠΑΚ)

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ (1,75κ.)

(1) Αιμίλιος Αλεξάνδρου (ΓΣΟ) (2008) 53,10μ.

(2) Κωνσταντίνος Γουανίς (ΓΣΟ) (2007) 50,30μ.

(3) Χρίστιαν Φωτίου (ΓΣΕ) (2007) 47,31μ.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (1,5κ.)

(1) Χρίστος Ευσταθίου (ΓΣΟ) (2009) 44,33μ.

(2) Σιον Άντριου Ογκμπούτου (ΓΣΟ) (2011) 40,93μ.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Στυλιάνα Κυριακίδου (ΓΣΠ) (2000) 49,11μ.

(2) Βιολέτα Σίρμοβα (ΓΣΕ) (2001) 38,51μ.

(3) Μαγδαληνή Μαίρη Ποχάνη (ΓΣΟ) (2009) 35,88μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Ιωσήφ Κεσίδης (ΓΣΚ) (2005) 73,47μ.

(Frederick University)

(2) Αλέξανδρος Γκαμράουι (ΓΣΠ) (2008) 62,44μ.

(3) Κυριάκος Καϊττάνης (ΓΣΟ) (2006) 61,70μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Κωνσταντίνα Αντωνιάδου (ΓΣΟ) (2008) 48,10μ.

(2) Ελένη Ζέμπασιη (ΓΣΕ) (1996) 34,28μ.

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (3κ.)

(1) Ραφαέλλα Σάββα (ΓΣΖ) (2010) 55,76μ.

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Σωτήρης Αχιλλέως (ΓΣΟ) (2004) 54,88μ.

(Πανεπιστήμιο Κύπρου)

(2) Ανδρέας Λοϊζίδης (ΓΣΠ) (2004) 41,98μ.

(Πανεπιστήμιο Κύπρου)

(3) Χρίστος Κωνσταντίνου (ΓΣΠ) (2009) 40,58μ.

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Γεωργία Σάββα (ΓΣΚ) (2011) 36,53μ.

(2) Ιωάννα Νικολαΐδη (2010) 35,16μ.