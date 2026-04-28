Διαψεύδει τα δημοσιεύματα για αγορά του Άρη ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου

Τα τελευταία 24ωρα είχε βγει προς τα έξω πως ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, θα εμπλακόταν στην αγορά του μπασκετικού Άρη.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο διαψεύδεται από το περιβάλλον του κύπριου επιχειρηματία.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται: «Δεν ισχύει τίποτα ως προς τα δημοσιεύματα που αφορούν στην αγορά της ΠΑΕ Άρης μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο».