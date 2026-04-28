Ο Νταμάτο δεν... ρίσκαρε και έφερε από το πάνω ράφι

ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας δίνουν ένα καθοριστικό αγώνα το απόγευμα της Τετάρτης (18:00), στον οποίο θα κριθεί το εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλλου Coca - Cola. Οι κυανόλευκοι επικράτησαν με 4-2 στον πρώτο αγώνα.

Την αναμέτρηση στο ΓΣΠ θα διευθύνει ο Ιταλός ρεφ Λίβιο Μαρινέλι.

Από το πάνω ράφι επέλεξε ο Αντόνιο Νταμάτο και δεν... ρίσκαρε μιας και πρόκειται για διαιτητή που φέτος έκανε οκτώ ματς στη Serie A με πιο πρόσφατο το Φιορεντίνα - Σαοουόλο στις 26 Απριλίου.

Σίγουρα, δεν εγγυάται κάποιος πως δεν θα κάνει λάθη. Όμως δεν είναι αμφιβόλου ποιότητας όπως αυτοί που είδαμε πρόσφατα στα γήπεδα μας.