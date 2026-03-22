Η ώρα του Μίλτου Τεντόγλου στο Τορούν

Η ώρα του Μίλτου Τεντόγλου. Λίγο μετά τις 20:00 (20:12), ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί στο Τορούν, στον τελικό του μήκους, διεκδικώντας το τρίτο του χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο κλειστού Στίβου.

Σε ένα στάδιο που το 2021 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού. Ο Τεντόγλου έχει κάνει φέτος 8,27 μ., που είναι η τέταρτη επίδοση ανάμεσα στους 17 άλτες που θα πάρουν μέρος στον τελικό του μήκους.

Ο 28χρονος άλτης του Γιώργου Πομάσκι έχει κάνει την καλύτερη χειμερινή σεζόν με τέσσερις αγώνες πάνω από τα 8,20 μ. και το καλύτερο ντεμπούτο (8,25 μ.) της καριέρας του. Αγωνίζεται τρίτος μετά τους Φουρλάνι και Λίαμ Άντιοκ σε έναν τελικό όπου όλοι οι άλτες θα κάνουν τρία άλματα, οι οκτώ θα συνεχίσουν για τέσσερα άλματα και οι έξι για όλες τις προσπάθειες.

Ο Τεντόγλου από το 2018 μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 13 μετάλλια σε κορυφαίες διοργανώσεις εκ των οποίων τα 12 χρυσά και το ένα ασημένιο. Ο 21χρονος Ματία Φουρλάνι είναι ο νικητής τόσο στο Παγκόσμιο ανοιχτού στο Τόκιο όσο και του κλειστού στη Ναντζίνγκ και με 8,39 μ. είναι ο άλτης με τη δεύτερη επίδοση στον κόσμο.

Ο 22χρονος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ θα δώσει τις πρώτες του εξετάσεις σε μεγάλη διοργάνωση, στην οποία κατεβαίνει με την κορυφαία επίδοση.

Στον τελικό του μήκους, εκτός από τον Μίλτο Τεντόγλου, νικητή του 2022 και 2024, και τον νικητή του 2025, Ματία Φουρλάνι, μετέχουν ακόμη ο τρίτος της περσινής διοργάνωσης Λίαμ Άντιοκ (Αυστραλία), ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2019 στη Ντόχα Τάτζεϊ Γκέιλ και ο χάλκινος στο παγκόσμιο κλειστού της Γλασκώβης, Κάρι ΜακΛάουντ (Τζαμάικα).

