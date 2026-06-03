Το σχέδιο της Αργεντινής για να είναι ο Μέσι στο 100% με την έναρξη του Μουντιάλ

Ο Μέσι ενσωματώθηκε στην αποστολή της Αργεντινής με πρόβλημα τραυματισμού, αφού στο τελευταίο του ματς με την Ίντερ Μαϊάμι έγινε αναγκαστική αλλαγή με μυϊκές ενοχλήσεις.

Δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, ωστόσο, ο Σκαλόνι και οι συνεργάτες του κάνουν ό,τι μπορούν ώστε ο GOAT να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μόλις αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της «αλμπισελέστε» στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Καθημερινά ο Μέσι επιδίδεται σε διπλό πρόγραμμα προπόνησης, με ιδιαίτερη βαρύτητα σε ένα ατομικό που τον βοηθά να επανέλθει σταδιακά και ανεβάζει ρυθμούς όποτε αυτό κρίνεται ορθό και από τους γιατρούς της εθνικής ομάδας.

Η Ole τονίζει ότι ο ηγέτης των Αργεντινών δεν θα παίξει στο προσεχές φιλικό προετοιμασίας με την Ονδούρα, αλλά θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο αμέσως επόμενο με την Ισλανδία και στις 16 του μηνός απέναντι στην Αλγερία για το Μουντιάλ θα είναι στο 100%.