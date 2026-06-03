O Σέλες που δεν παίζει… μόνος και ο προγραμματισμός

Ο ΑΠΟΕΛ είναι δεδομένο πως βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Είτε ολοκληρωθούν θετικά οι διεργασίες με τον Σάββα Λιασή, είτε όχι (όλα θα ξεκαθαρίσουν στην αυριανή Γενική Συνέλευση), η ομάδα της πρωτεύουσας θα αλλάξει… ρότα ώστε να βρει ξανά τον δρόμο των επιτυχιών.

Ο προγραμματισμός βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και ο Χάρης Φωτίου με τους συνεργάτες του άρχισαν ήδη να καταστρώνουν τα πλάνα τους. Η εξεύρεση του νέου προπονητή είναι πρώτη στην ατζέντα και γι’ αυτό ήρθε στην Κύπρο ο Σέλες, όπως σημειώσαμε ψες (02/06). Ο Ισπανός είχε ένα πρώτο κύκλο επαφών με τον ΑΠΟΕΛ, όμως δεν παίζει μόνος.

Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν καταρτίσει μικρή λίστα με ονόματα προπονητών που μπορούν να βγάλουν εις πέρας το πλάνο της διοίκησης. Πρωταγωνιστική πορεία και δουλειά με το κυπριακό στοιχείο, είναι ο συνδυασμός που θα επιδιώξει η ομάδα της πρωτεύουσας.

Απ’ εκεί και πέρα, η ερχόμενη εβδομάδα ενδέχεται να φέρει αλυσιδωτές εξελίξεις και λεπτομέρειες που αφορούν τόσο στον Λιασή όσο και στον προγραμματισμό.