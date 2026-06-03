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«Έδεσε» και Μιραμόν η ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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«Έδεσε» και Μιραμόν η ΑΕΚ

Ανοικτό το κεφάλαιο των ανανεώσεων

Κάτοικος Λάρνακας και για τη νέα σεζόν ο Μιραμόν!

Η διοίκηση της ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για την ανανέωση συνεργασίας με τον Ισπανό αμυντικό.

Αναλυτικά: «Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Jorge Miramon για τον επόμενο 1 χρόνο. 

Με την εμπειρία και την αγωνιστική του σταθερότητα, ο Ισπανός αμυντικός έχει προσφέρει σημαντικές λύσεις στην αμυντική γραμμή και όχι μόνο της ομάδας μας τις τελευταίες δύο σεζόν. Ο Ισπανός αμυντικός μετρά 80 συμμετοχές και 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Όλη η οικογένεια της ΑΕΚ του εύχεται κάθε επιτυχία».

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