ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κλείνει Λόπεθ, φουλάρει για Μαρμόλ και κρατά ζωντανή την υπόθεση Μαφέο ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κλείνει Λόπεθ, φουλάρει για Μαρμόλ και κρατά ζωντανή την υπόθεση Μαφέο ο Ολυμπιακός

Μετά την υπόθεση του αρχηγού, το βάρος πέφτει πλέον στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ

Η ανακοίνωση της μεγάλης επιστροφής του Κώστα Φορτούνη έφερε ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού και έκλεισε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του φετινού καλοκαιριού. Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν μια κίνηση με ισχυρό αγωνιστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα, ωστόσο στον Πειραιά δεν σκοπεύουν να σταματήσουν εκεί.

Μετά την υπόθεση του αρχηγού, το βάρος πέφτει πλέον στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ, με τη διοίκηση και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχουν θέσει ως προτεραιότητα την προσθήκη ποιοτικών λύσεων σε άμυνα και κέντρο. Στο πλαίσιο αυτό, τρεις περιπτώσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο των εξελίξεων: ο Ουνάι Λόπεθ, ο Μίκα Μαρμόλ και ο Πάμπλο Μαφέο.

Η πιο προχωρημένη αφορά τον Ουνάι Λόπεθ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο έμπειρος Ισπανός μέσος βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τα ερυθρόλευκα, καθώς οι επαφές των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σημαντικά. Στον Πειραιά εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα, ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, με στόχο ο παίκτης να βρεθεί σύντομα στην Ελλάδα για τις τελικές διαδικασίες.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να δουλεύει την περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ. Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος αμυντικός της Λας Πάλμας αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, με τους ανθρώπους του συλλόγου να διατηρούν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με την ισπανική ομάδα.

Η υπόθεση παραμένει απαιτητική, καθώς υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, ωστόσο στον Ολυμπιακό εκτιμούν ότι εξακολουθούν να έχουν ισχυρές πιθανότητες να φτάσουν σε συμφωνία. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη του φακέλου.

Στο μεταγραφικό κάδρο παραμένει και ο Πάμπλο Μαφέο. Ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα εξακολουθεί να απασχολεί τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τις πρώτες διερευνητικές επαφές προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες μιας συμφωνίας.

Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει η περίπτωσή του, το ενδιαφέρον δεν έχει ατονήσει. Αντιθέτως, στον Πειραιά συνεχίζουν να αξιολογούν όλα τα δεδομένα, με στόχο να ενισχύσουν περαιτέρω το ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H απίθανη Τσβαλίνσκα έφτασε από τα προκριματικά στον τελικό του Roland Garros!

Τένις

|

Category image

«Συναγερμός» με Νεϊμάρ στη Βραζιλία, δεν ταξίδεψε για το τελευταίο φιλικό

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μάντζιος: «Τα παιδιά τα έδωσαν όλα και τους αξίζουν συγχαρητήρια»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η φοβερή διαφήμιση για το Μουντιάλ που... «έριξε» το ίντερνετ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Στο... ραντάρ της Μάντσεστερ Σίτι o Tονάλι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδειξε καλά στοιχεία και αρνήθηκε την ήττα με... buzzer beater η Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

Μπήκε επίσημα στην εποχή Ιραόλα η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Δίνει 15 εκατ. στην Μπενφίκα για Μουρίνιο η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Mιραμόν είναι εξαίρεση...

ΑΕΚ

|

Category image

Για την καλύτερη σεζόν στην ξενιτιά!

ΑΕΛ

|

Category image

Μια ανάσα από τον Σαϊμπάρι η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόσημο θετικό για την Εθνική Κύπρου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ θέλει να κάνει «δικό» της τον Τσουαμενί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποβολή για Παναγιώτη Ανδρέου στη Λιουμπλιάνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη