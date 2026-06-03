Κλείνει Λόπεθ, φουλάρει για Μαρμόλ και κρατά ζωντανή την υπόθεση Μαφέο ο Ολυμπιακός

Η ανακοίνωση της μεγάλης επιστροφής του Κώστα Φορτούνη έφερε ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού και έκλεισε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του φετινού καλοκαιριού. Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν μια κίνηση με ισχυρό αγωνιστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα, ωστόσο στον Πειραιά δεν σκοπεύουν να σταματήσουν εκεί.

Μετά την υπόθεση του αρχηγού, το βάρος πέφτει πλέον στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ, με τη διοίκηση και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχουν θέσει ως προτεραιότητα την προσθήκη ποιοτικών λύσεων σε άμυνα και κέντρο. Στο πλαίσιο αυτό, τρεις περιπτώσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο των εξελίξεων: ο Ουνάι Λόπεθ, ο Μίκα Μαρμόλ και ο Πάμπλο Μαφέο.

Η πιο προχωρημένη αφορά τον Ουνάι Λόπεθ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο έμπειρος Ισπανός μέσος βρίσκεται πολύ κοντά στο να φορέσει τα ερυθρόλευκα, καθώς οι επαφές των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σημαντικά. Στον Πειραιά εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα, ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, με στόχο ο παίκτης να βρεθεί σύντομα στην Ελλάδα για τις τελικές διαδικασίες.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να δουλεύει την περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ. Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος αμυντικός της Λας Πάλμας αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, με τους ανθρώπους του συλλόγου να διατηρούν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με την ισπανική ομάδα.

Η υπόθεση παραμένει απαιτητική, καθώς υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, ωστόσο στον Ολυμπιακό εκτιμούν ότι εξακολουθούν να έχουν ισχυρές πιθανότητες να φτάσουν σε συμφωνία. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη του φακέλου.

Στο μεταγραφικό κάδρο παραμένει και ο Πάμπλο Μαφέο. Ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα εξακολουθεί να απασχολεί τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τις πρώτες διερευνητικές επαφές προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες μιας συμφωνίας.

Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει η περίπτωσή του, το ενδιαφέρον δεν έχει ατονήσει. Αντιθέτως, στον Πειραιά συνεχίζουν να αξιολογούν όλα τα δεδομένα, με στόχο να ενισχύσουν περαιτέρω το ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.