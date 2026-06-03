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Πρώτα η άμυνα, στο προσκήνιο ο Γιαννούλης

ΓΗΠΕΔΟ

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Πρώτα η άμυνα, στο προσκήνιο ο Γιαννούλης

Ο ΠΑΟΚ δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην αμυντική ενίσχυση

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχει ξεκάθαρη αφετηρία: την αμυντική γραμμή. Στην Τούμπα θεωρούν ότι η ενίσχυση στα μετόπισθεν αποτελεί τη σημαντικότερη ανάγκη του ρόστερ και πάνω σε αυτή τη βάση χτίζεται το πλάνο των επόμενων κινήσεων.

Στόχος είναι να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές που θα μπορούν να μπουν άμεσα στην εξίσωση της βασικής ενδεκάδας και να προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα σε μια γραμμή που παρουσίασε σκαμπανεβάσματα την περασμένη σεζόν.

Την ίδια ώρα, ένα από τα θέματα που απασχολούν έντονα τον ΠΑΟΚ είναι η περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο διεθνής αριστερός μπακ αγωνίζεται στη Γερμανία με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ, ωστόσο στον Δικέφαλο εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο επαναπατρισμού του.

Οι πρώτες διερευνητικές επαφές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, με τις δύο πλευρές να καταγράφουν τα δεδομένα της υπόθεσης. Η περίπτωση δεν χαρακτηρίζεται εύκολη, καθώς το οικονομικό σκέλος αποτελεί σημαντικό παράγοντα, όμως στην Τούμπα θεωρούν ότι υπάρχουν στοιχεία που επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία.

Ο ΠΑΟΚ βλέπει στο πρόσωπο του 31χρονου ποδοσφαιριστή μια λύση με ποιότητα, παραστάσεις και γνώση του συλλόγου. Η εμπειρία του από το εξωτερικό, σε συνδυασμό με τη σταθερή παρουσία του σε υψηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, τον καθιστούν μία από τις βασικές επιλογές για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Η ανάγκη για δύο στόπερ θεωρείται δεδομένη, ενώ η πιθανή προσθήκη του Γιαννούλη θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα και βάθος στα άκρα της άμυνας. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ επιθυμούν να κλείσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα τα βασικά μέτωπα, ώστε ο Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει στη διάθεσή του ένα πιο ολοκληρωμένο σύνολο από την έναρξη της προετοιμασίας.

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Ελλαδα

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