«Υποπτεύονται δυο παίκτες στο Μουντιάλ για πιθανή συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνων»

Το έγκυρο και αξιόπιστο «TheAthletic» σε μια προσπάθεια ν' αποτυπώσει αν και κατά πόσο είναι το Μουντιάλ μια διοργάνωση που μπορεί να πέσει «θύμα» ανθρώπων και παικτών που χειραγωγούνται, έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη.

Βάσει των αποστολών που έχουν ανακοινωθεί από κάθε συμμετέχουσα εθνική ομάδα για τη διοργάνωση του φετινού καλοκαιριού, δυο παίκτες φέρονται να είναι αρκετά πιθανό να εμπλακούν σε υποθέσεις χειραγώγησης αναμετρήσεων κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα έρευνας μια ανεξάρτητης επιτροπής δεοντολογίας και ηθικής και ήδη έχουν ενημερωθεί και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των χωρών όπου αγωνίζονται οι δυο διεθνείς.

Για τον έναν εκ των δύο, οι υποψίες κινήθηκαν έπειτα από την επιτηδευμένη προσπάθειά του να πάρει κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου που ολοκληρώθηκε, ώστε να εκτίσει τιμωρία πριν από μεγάλο ντέρμπι που ερχόταν στο πρόγραμμα για την ομάδα του.

Για τη δεύτερη περίπτωση πάλι το ζήτημα ήταν η κάρτα, με τον ποδοσφαιριστή μέσα σε ελάχιστα λεπτά από την πρώτη σέντρα του αγώνα της ομάδας του, να επιδίδεται σε σκληρά μαρκαρίσματα προκειμένου να... κατορθώσει να τιμωρηθεί από τον ρέφερι!