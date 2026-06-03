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Έπεσαν οι υπογραφές με Φαμπιάνο με συγκινητικό φιρμάνι: «Η σημαία παραμένει στον ιστό της»

ΓΗΠΕΔΟ

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Έπεσαν οι υπογραφές με Φαμπιάνο με συγκινητικό φιρμάνι: «Η σημαία παραμένει στον ιστό της»

Κάτοικος Λευκωσίας και για τη νέα αγωνιστική περίοδο

Δεν πάει… πουθενά!

Υπέγραψε ανανεωμένο συμβόλαιο με τον Φαμπιάνο η Ομόνοια. Οι πράσινοι εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνουν πως ο κίπερ της ομάδας θα παραμείνει κάτοικος Λευκωσίας και για τον επόμενο χρόνο.

Αναλυτικά: «Η σημαία παραμένει στον ιστό της! Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πως έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με τον Φαμπιάνο για ανανέωση της μεταξύ μας συνεργασίας.

Το νέο συμβόλαιο έχει χρονική διάρκεια ενός έτους.

Αλήθεια, τι να αναφέρει κανείς για τον Φαμπιάνο και να είναι αρκετό; Τα όσα έχει κάνει στην ΟΜΟΝΟΙΑ έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της και θα μνημονεύονται αιώνια με θαυμασμό και περηφάνια. Ωστόσο, η ιστορία συνεχίζεται! Ο Φαμπιάνο ετοιμάζει τα γάντια του για μια νέα και απαιτητική σεζόν. Η «δίψα» για… ΟΜΟΝΟΙΑ, σκληρή δουλειά και επιτυχίες παραμένει η ίδια. Οι στόχοι παραμένουν υψηλοί και το πείσμα για να υλοποιηθούν μεγάλο.

Το κόντερ για τον Φαμπιάνο γράφει: 25η θέση στην ιστορία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε συμμετοχές (232), 97 καθαρές εστίες, δύο πρωταθλήματα, μια 1η θέση, δύο κύπελλα, μια ασπίδα, πέντε προκρίσεις σε Ευρωπαϊκούς ομίλους, αμέτρητες καθοριστικές αποκρούσεις και σπουδαίες εμφανίσεις, θυσίες, αλλά και το εθνόσημο της εθνικής Κύπρου. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, με ξεχωριστή ποιότητα χαρακτήρα και προσωπικότητα, που αγάπησε το τριφύλλι στο στήθος και αγαπήθηκε από τον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Συγχαίρουμε τον Φαμπιάνο για το νέο του συμβόλαιο και του ευχόμαστε ομαδικές επιτυχίες και ατομικές διακρίσεις!».

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