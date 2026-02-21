«Πέταξε» η Φιλίππα Φωτοπούλου και για πρώτη φορά στην κορυφή των Βαλκανίων!

Την καλύτερη φετινή παρουσία της στον κλειστό στίβο έκανε η Φίλιππα Φωτοπούλου, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο μήκος, στο 30ό Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου τού Βελιγραδίου!

Η αθλήτρια τού Λουίς Φελίπε Μελίζ ήταν πολύ σταθερή, έχοντας τέσσερα άλματα πάνω από τα 6,42μ., με καλύτερό της το πρώτο στα 6,49μ., το οποίο την οδήγησε για πρώτη φορά στην κορυφή των Βαλκανίων! Η Φίλιππα Φωτοπούλου είναι από τις πιο επιτυχημένες αθλήτριές μας στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα, είτε ανοικτού είτε κλειστού στίβου, έχοντας στον ανοικτό 4 ασημένια και 2 χάλκινα μετάλλια και στον κλειστό δύο ασημένια.

Γι’ αυτό η σημερινή (21/02) ημέρα είναι αρκετά σημαντική για την πρωταθλήτριά μας, όχι μόνο για την πολύ καλή επίδοσή της, που είναι η 5η κορυφαία της στον κλειστό στίβο (είναι κάτοχος του παγκύπριου ρεκόρ κλειστού με 6,53μ.), αλλά επειδή για πρώτη φορά στην καριέρα της κατακτά το πολυπόθητο χρυσό μετάλλιο σε Βαλκανικά Πρωταθλήματα!!! Κατά σειρά τα άλματα τής Φωτοπούλου ήταν: 6,49μ., άκυρο, 6,22μ., 6,42μ., 6,43μ., 6,43μ.

Έτσι, με την ολοκλήρωση των κυπριακών συμμετοχών στο 30ό Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Βελιγράδι, η Κύπρος πανηγύρισε δύο χρυσά μετάλλια, με τον Μίλαν Τράικοβιτς στα 60μ. με εμπόδια και τη Φίλιππα Φωτοπούλου στο μήκος, ενώ σημειώθηκαν και δύο νέα παγκύπρια ρεκόρ, από τον Πέτρο Μιχαηλίδη (4η θέση) στη σφαιροβολία ανδρών κλειστού με 19,49μ. και τον Αντώνη Κατσαντώνη στα 60μ. κάτω των 20 ετών (5η θέση) με 6.68μ.