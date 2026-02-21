ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Πέταξε» η Φιλίππα Φωτοπούλου και για πρώτη φορά στην κορυφή των Βαλκανίων!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Πέταξε» η Φιλίππα Φωτοπούλου και για πρώτη φορά στην κορυφή των Βαλκανίων!

Δεύτερο χρυσό για την Κύπρο.

Την καλύτερη φετινή παρουσία της στον κλειστό στίβο έκανε η Φίλιππα Φωτοπούλου, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο μήκος, στο 30ό Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου τού Βελιγραδίου!

Η αθλήτρια τού Λουίς Φελίπε Μελίζ ήταν πολύ σταθερή, έχοντας τέσσερα άλματα πάνω από τα 6,42μ., με καλύτερό της το πρώτο στα 6,49μ., το οποίο την οδήγησε για πρώτη φορά στην κορυφή των Βαλκανίων! Η Φίλιππα Φωτοπούλου είναι από τις πιο επιτυχημένες αθλήτριές μας στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα, είτε ανοικτού είτε κλειστού στίβου, έχοντας στον ανοικτό 4 ασημένια και 2 χάλκινα μετάλλια και στον κλειστό δύο ασημένια.

Γι’ αυτό η σημερινή (21/02) ημέρα είναι αρκετά σημαντική για την πρωταθλήτριά μας, όχι μόνο για την πολύ καλή επίδοσή της, που είναι η 5η κορυφαία της στον κλειστό στίβο (είναι κάτοχος του παγκύπριου ρεκόρ κλειστού με 6,53μ.), αλλά επειδή για πρώτη φορά στην καριέρα της κατακτά το πολυπόθητο χρυσό μετάλλιο σε Βαλκανικά Πρωταθλήματα!!! Κατά σειρά τα άλματα τής Φωτοπούλου ήταν: 6,49μ., άκυρο, 6,22μ., 6,42μ., 6,43μ., 6,43μ.

Έτσι, με την ολοκλήρωση των κυπριακών συμμετοχών στο 30ό Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Βελιγράδι, η Κύπρος πανηγύρισε δύο χρυσά μετάλλια, με τον Μίλαν Τράικοβιτς στα 60μ. με εμπόδια και τη Φίλιππα Φωτοπούλου στο μήκος, ενώ σημειώθηκαν και δύο νέα παγκύπρια ρεκόρ, από τον Πέτρο Μιχαηλίδη (4η θέση) στη σφαιροβολία ανδρών κλειστού με 19,49μ. και τον Αντώνη Κατσαντώνη στα 60μ. κάτω των 20 ετών (5η θέση) με 6.68μ.

Κατηγορίες

ΣΤΙΒΟΣΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η αγκαλιά συμπαράστασης των παικτών το Ακρίτα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Ίντερ «καλπάζει» προς τον τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θελάδες: «Δημιουργήσαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καμορανέζι: «Κάναμε θαυμάσιο παιχνίδι ειδικά στον χώρο του κέντρου»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η αλληλοεξόντωση στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κωστής: «Είμαι στη διάθεση της διοίκησης»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία «κτυπήματα» του Ακρίτα που έφεραν το πολύτιμο διπλό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συμβιβασμός με χαμένο και αγωνία για Κις

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Απίστευτη απόδραση με ανατροπή για τον Ακρίτα από το ΓΣΠ και πλέον φιγουράρει 8ος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Έχουμε το δικαίωμα να ονειρευόμαστε»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Πάγωσαν» όλοι στο «Στέλιος Κυριακίδης» - Σοκαριστικός τραυματισμός του Κις και αποβολή

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Πέταξε» η Φιλίππα Φωτοπούλου και για πρώτη φορά στην κορυφή των Βαλκανίων!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Δεν πρόλαβε ο Εβάντρο - Η αποστολή της Ομόνοιας για το «αιώνιο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι 17 τελικές του Απόλλωνα έφεραν... μονάχα ένα γκολ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Κόκκινο» στην Τσέλσι στο 93' η Μπέρνλι - Νίκη για την Μπράιτον στο απόγευμα... ιστορίας για τον Μίλνερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη