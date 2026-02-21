Χρυσός στο Βελιγράδι ο Τράικοβιτς!

Ο Μίλαν Τράικοβιτς χάρισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Κύπρο, στο 30ό Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το οποίο φιλοξενεί το Βελιγράδι.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2019 στον κλειστό στίβο και αθλητής του Αντώνη Γιαννουλάκη, επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στα Βαλκάνια, τερματίζοντας στην 1η θέση τού τελικού στα 60μ. με εμπόδια με 7.71, παρά το ότι έφυγε τελευταίος από τον βατήρα (αντίδραση 0.224).

Αυτό είναι το 3ο χρυσό μετάλλιο που κατακτά σε Βαλκανικό Κλειστού, μετά τις πρώτες θέσεις το 2015 στην Κωνσταντινούπολη και το 2017 και πάλι στο Βελιγράδι.

Συνολικά για την Κύπρο, αυτό είναι το 10ο χρυσό μετάλλιο και 24ο συνολικά στα Βαλκανικά Κλειστού!