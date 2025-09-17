ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Πάντα μαζί σου Μίλτο»: Η στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στον Τεντόγλου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Πάντα μαζί σου Μίλτο»: Η στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στον Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου έμεινε στην 11η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο και εν μέσω κριτικής, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στάθηκε στο πλευρό του.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό και ολοκλήρωσε τον αγώνα του στον τελικό του μήκους στην 11η θέση.

Eνα πρόβλημα στη γάμπα δεν τον άφησε να κάνει τις συνηθισμένες πτήσεις του και αποχώρησε από τον αγώνα εμφανώς απογοητευμένος.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με post που έκανε στα Social Media, στάθηκε στο πλευρό του χρυσού Ολυμπιονίκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ετσι είναι ο αθλητισμός, έχει υπέροχες στιγμές, αλλά έχει και δύσκολες στιγμές. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι άνθρωπος και σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δεν μπόρεσε να είναι ο γνώριμος Μίλτος.

Είναι, όμως, ο δύο φορές Χρυσός Ολυμπιονίκης, Παγκόσμιος Πρωταθλητής και Πρωταθλητής Ευρώπης.

Είναι και ο αθλητής που μας έχει προσφέρει αμέτρητες στιγμές χαράς και εθνικής υπερηφάνειας. Ας μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Πάντα μαζί σου Μίλτο».

sport24.gr 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξεκίνησε... αγριεμένη η Παρί, με τεσσάρα επί της Αταλάντας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tην έπαθε και η Ατλέτικο με buzzer beater από τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έριξε τριάρα στην Τσέλσι η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θετικό ξεκίνημα για την Ίντερ, με διπλό στο Άμστερνταμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφώνησε με τον Κόντη ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

«Περήφανος που είμαι μέρος της ιστορίας της Πάφου»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης και ομόλογο 2.000.000

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Πολύ καλά διαβασμένη η Πάφος»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τον ιστορικό βαθμό της Πάφος FC στο Φάληρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Άντεξε την πίεση με δέκα παίκτες η Πάφος FC κι έφυγε με ιστορικό βαθμό από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Ο Στεπίνσκι θέλει να παραμείνει και θα μείνει»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ ξανά για Λοΐζου: «Δεν άλλαξε κάτι, θα μπορούσε να είναι ο ηγέτης της Ομόνοιας»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Πρέπει να σουτάρει πιο συχνά ο Άιτινγκ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Απογοητευτική μέρα αλλά είναι μακρύς ο δρόμος»

ΑΕΚ

|

Category image

Ομόνοια - ΑΕΚ: Σουτάρα ο Άιτινγκ, πράσινο το ντέρμπι!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη