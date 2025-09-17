«Πάντα μαζί σου Μίλτο»: Η στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στον Τεντόγλου

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό και ολοκλήρωσε τον αγώνα του στον τελικό του μήκους στην 11η θέση.

Eνα πρόβλημα στη γάμπα δεν τον άφησε να κάνει τις συνηθισμένες πτήσεις του και αποχώρησε από τον αγώνα εμφανώς απογοητευμένος.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με post που έκανε στα Social Media, στάθηκε στο πλευρό του χρυσού Ολυμπιονίκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ετσι είναι ο αθλητισμός, έχει υπέροχες στιγμές, αλλά έχει και δύσκολες στιγμές. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι άνθρωπος και σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δεν μπόρεσε να είναι ο γνώριμος Μίλτος.

Είναι, όμως, ο δύο φορές Χρυσός Ολυμπιονίκης, Παγκόσμιος Πρωταθλητής και Πρωταθλητής Ευρώπης.

Είναι και ο αθλητής που μας έχει προσφέρει αμέτρητες στιγμές χαράς και εθνικής υπερηφάνειας. Ας μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Πάντα μαζί σου Μίλτο».

sport24.gr