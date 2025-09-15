Βαλεντίνα Σάββα: «Απίστευτα συναισθήματα...»

Η νεαρότερη εκπρόσωπός μας στο 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών / Γυναικών, και δεύτερη νεαρότερη στα προκριματικά τής σφυροβολίας γυναικών, ολοκλήρωσε το πρωινό της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου 2025, την πρώτη παρουσία της στη μεγαλύτερη γιορτή τού κλασικού αθλητισμού. Στα 20 της χρόνια η Βαλεντίνα Σάββα έζησε πρωτόγνωρες στιγμές στο «Ολυμπιακό Στάδιο» τού Τόκιο και πρόσθεσε στο μυαλό της πολύ σημαντικές εμπειρίες, οι οποίες θα τη βοηθήσουν εξαιρετικά στην προδιαγραφόμενη σπουδαία καριέρα στο διεθνές στερέωμα τής γυναικείας σφυροβολίας. Στην αθλήτρια τού Γιώργου Αρέστη η πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία έγινε λίγο αποδεκτή με ανάμικτα συναισθήματα, αφού μπορούσε για μεγαλύτερη βολή από τα 66,20μ., που την κατέταξαν στην 32η θέση, όμως ένιωσε και την περηφάνια του ότι στα 20 της χρόνια ανταγωνίζεται τις καλύτερες αθλήτριες στον κόσμο. Στα σίγουρα, πολλές από αυτές θα μπορεί να τις κοιτάξει άνετα στα μάτια τα επόμενα χρόνια, όταν θα προσθέσει και τις απαραίτητες εμπειρίες, έχοντας και η ίδια την ανάλογη αναμενόμενη βελτίωση.

«Δεν μπορώ να κρύψω ότι ένιωσα κάπως έξτρα στρες μπαίνοντας στο στάδιο, για την πρώτη συμμετοχή μου σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η ατμόσφαιρα στο στάδιο ήταν απίστευτη, γινόταν πανικός, κάτι που δεν βίωσα ποτέ προηγουμένως. Ο θόρυβος ήταν τόσο έντονος που δεν μπορούσα να διατηρήσω τη συγκέντρωσή μου. Ακόμα και αυτά που έλεγα στον εαυτό μου, τα ξεχνούσα, με το πανδαιμόνιο που επικρατούσε στο στάδιο. Ήταν απίστευτα τα συναισθήματα που ένιωθα στη διάρκεια του προκριματικού. Όμως τώρα έμαθα. Το έζησα και αυτό, το πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο και ανυπομονώ για το επόμενο Παγκόσμιο...», ήταν κάποια από τα λόγια της Βαλεντίνας Σάββα, στη συνομιλία που είχαμε, μία ημέρα μετά τον αγώνα της.

Σε ό,τι αφορά αυτόν καθ’ αυτόν τον αγώνα της, η 20χρονη πρωταθλήτριά μας, μας είπε: «Το είχα στο μυαλό μου πριν από τα προκριματικά, ότι η 12άδα του τελικού θα κλείσει γύρω στα 70 μέτρα και μισό, και δεν έπεσα έξω. Έχω στα χέρια μου τέτοιες βολές και ήθελα πάρα πολύ να τις πετύχω. Όμως δεν μου βγήκαν στον αγώνα, κάτι που με στεναχώρησε αρχικά, αφού θέλω πάντα να βγάζω στο γήπεδο τον καλύτερό μου εαυτό. Ωστόσο, τώρα που είμαι και πιο ήρεμη, αισθάνομαι υπέροχα που είχα την ευκαιρία να αγωνιστώ στο πρώτο μου Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και κοιτάζω παρακάτω. Ήταν μία ωραία εμπειρία, η οποία θα με βοηθήσει και θα με πεισμώσει για ακόμα πιο σκληρή δουλειά».

Περήφανος ο Γιώργος Αρέστης...

Ιδιαίτερα περήφανος για την όλη πορεία στον παγκόσμιο στίβο τής Βαλεντίνας Σάββα, αισθάνεται ο προπονητής της Γιώργος Αρέστης. Οι δυο τους συνεργάζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μαζί κατέκτησαν τις κορυφές της Ευρώπης και του κόσμου στα πρωταθλήματα μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών. Στα 20 μόλις χρόνια τής Βαλεντίνας, κατάφεραν να βρεθούν στις κορυφαίες σφυροβόλους τού κόσμου στο 2025 και να προκριθούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού Τόκιο, κάτι το οποίο από μόνο του αποτελεί τεράστια επιτυχία. «Σε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου και επίδοσης όλα μπορούν να συμβούν! Για να πραγματοποιηθεί κάτι μεγάλο, ο πήχης πρέπει να τοποθετηθεί ψηλά και αυτό κάνουμε! Δεν βγήκε στην 1η συμμετοχή, αλλά να είστε σίγουροι θα είμαστε εδώ ξανά και ξανά. Την υγεία μας να έχουμε μόνο και ο στόχος θα επιτευχθεί!! Μείνε «πεινασμένη» Βαλεντίνα και είμαι σίγουρος για εσένα!! Είσαι η καλύτερη!! Ευχαριστούμε όλους όσους μας αγαπάνε, μας στηρίζουν και είναι δίπλα μας, ειδικά τις οικογένειες μας!», έγραψε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Γιώργος Αρέστης, ο οποίος μάς μετέφερε το πόσο περήφανος αισθάνεται για την αθλήτριά του και πόση εμπιστοσύνη τής έχει. «Μπορούσαμε για κάτι καλύτερο στα σίγουρα, το οποίο δυστυχώς δεν ήρθε. Αυτά συμβαίνουν στους αγώνες και ιδιαίτερα σε μία τόσο τεράστια διοργάνωση, σε ένα πρωτόγνωρο και εντυπωσιακό περιβάλλον. Πιστεύω πάρα πολύ στη Βαλεντίνα, η οποία έχει απίστευτη αφοσίωση στο αγώνισμα και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά για τις επόμενες διοργανώσεις», ήταν κάποια από τα λόγια τού Γιώργου Αρέστη στη συνομιλία που είχαμε.

* Να σημειώσουμε ότι, η Βαλεντίνα Σάββα και όλες οι αθλήτριες που έλαβαν μέρος στο πρώτο γκρουπ, ξύπνησαν πάρα πολύ νωρίς το πρωί της Κυριακής (14/09/25), όμως, προς έκπληξή τους, βρήκαν κλειστό το εστιατόριο για το πρόγευμα... με αποτέλεσμα να φάνε ό,τι πρόχειρο είχαν και να πάνε να αγωνιστούν!!! Η πρωταθλήτριά μας ξύπνησε από τις 04:50 το πρωί και χωρίς πρόγευμα πήγε στο γήπεδο, για την προθέρμανση και τον αγώνα που άρχισε στις 09:00... Ό,τι χειρότερο δηλαδή για αθλήτριες ρίψεων!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Μαρίλια Βασιλακοπούλου