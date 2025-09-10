Φίλιππα Φωτοπούλου: Να ζήσει τις καλύτερες στιγμές της...

Ακόμα μίαν αρκετά καλή χρονιά πρόσθεσε στην αθλητική της καριέρα η Φίλιππα Φωτοπούλου, κερδίζοντας την άξια επιβράβευσή της με τη συμπερίληψή της στις κορυφαίες 36 τού κόσμου στο άλμα σε μήκος και την εξασφάλιση συμμετοχής στο 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού Τόκιο. Παρά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε με τους τένοντές της, μετά τη χειμερινή περίοδο, και το οποίο την κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, εντούτοις επιστρέφοντας στο τέλος Ιουνίου, έκανε αρκετά καλές εμφανίσεις και με τη μαχητικότητα και αλτικότητά της, ανέβασε και τη βαθμολογική συγκομιδή της στην παγκόσμια κατάταξη.

Η κορυφαία φετινή εμφάνιση για τη Φίλιππα Φωτοπούλου και η οποία την «εκτόξευσε» στην παγκόσμια κατάταξη, καταγράφηκε στον Βόλο και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, εκεί όπου πέταξε στα 6,65μ., κατακτώντας τη 2η θέση. Ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η Φίλιππα και της στερεί τη δυνατότητα να κάνει ακόμα καλύτερες εμφανίσεις στα διεθνή μίτινγκ που λαμβάνει μέρος, είναι ότι ο προπονητής της Ράφαελ Μπλανκέρ δεν μπορεί να ταξιδέψει, με αποτέλεσμα να μην έχει το απαραίτητο κοουτσάρισμα στους αγώνες της και προσπαθεί με... έκτακτες συμβουλές να διορθώσει κάποια πράγματα. Ακόμα και στο Τόκιο, η Φίλιππα Φωτοπούλου δεν θα έχει στο πλευρό της τον προπονητή της, και δίπλα της θα είναι ο προπονητής τής δίδυμης αδελφής της Ολίβιας, ο Κυριάκος Αντωνίου...

Ωστόσο, η Φίλιππα Φωτοπούλου έχει αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες από συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις, έχοντας κερδίσει δύο συνεχόμενες φορές, το 2022 και το 2024, την πρόκρισή της στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος!!! Γι’ αυτό και στο Τόκιο θα μπει αποφασισμένη στα προκριματικά τού μήκους, για το μεγαλύτερο άλμα της στη χρονιά και ό,τι βγει. Άλλωστε, με σπουδές στην Ψυχολογία (και στη Χημεία) στην Αλαμπάμα, γνωρίζει πολύ καλά πώς να προετοιμάσει πνευματικά τον εαυτό της. Κι επειδή έχει ως αγαπημένο της... μότο το «Οι καλύτερες μέρες ακόμα να έρθουν», της ευχόμαστε να ζήσει τις καλύτερες αθλητικές ημέρες της στο Τόκιο...

«Στόχος το μεγαλύτερο φετινό άλμα»...

Ερ.: Πώς πήγε η προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα;

«Η προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πήγε αρκετά καλά. Μετά τον τραυματισμό μου κατάφερα να επανέλθω στον κύκλο της χειμερινής προπόνησης, ώστε να δυναμώσω και να βρεθώ σε καλύτερη κατάσταση πριν από το Παγκόσμιο».

Ερ.: Πόσο δύσκολο είναι να χειριστείς μία μεγάλη διοργάνωση στο μέσο Σεπτεμβρίου, από τη στιγμή που άρχισες τη χρονιά από τον Ιανουάριο και τον κλειστό στίβο;

«Πράγματι, η φετινή χρονιά είναι αρκετά μεγάλη. Για να είμαι ειλικρινής, είχα έναν τραυματισμό τον Απρίλιο που διήρκησε μέχρι τα μέσα Ιουνίου, με αποτέλεσμα να μπω στην αγωνιστική περίοδο του ανοιχτού στίβου λίγο αργά. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα που το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα διεξάγεται τον Σεπτέμβριο, αντιθέτως, για μένα αποτελεί πλεονέκτημα, καθώς είχα τον χρόνο να καταφέρω να προκριθώ, αφού χρειάστηκε να ακυρώσω τους πρώτους τέσσερις αγώνες στον ανοιχτό στίβο»!

Ερ.: Με το Τόκιο έχουμε σημαντική διαφορά ώρας. Τι θα κάνεις για να προσαρμοστείς νωρίς;

«Έχω ήδη ρυθμίσει το κινητό μου στην ώρα της Ιαπωνίας, ώστε κατά τη διάρκεια της πτήσης να κοιμάμαι τις ώρες που αντιστοιχούν στη νύχτα εκεί. Έτσι κι αλλιώς είμαι συνηθισμένη σε τέτοιες προσαρμογές, από την περίοδο που σπούδαζα στην Αμερική»

Ερ.: Ποιοι είναι οι στόχοι σου στο Τόκιο;

«Οι στόχοι μου είναι να κάνω μια καλή εμφάνιση και να πετύχω την καλύτερη φετινή επίδοσή μου. Με αυτό θα είμαι χαρούμενη».

Ερ.: Έχοντας αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες από δύο τελικούς σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αλλά και μία προηγούμενη συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα, ώστε να φτάσεις σε αυτό που για σένα θα είναι επιτυχία; Σε τι δουλέψατε περισσότερο με τον προπονητή σου τις τελευταίες ημέρες;

«Οι εμπειρίες από τις μεγάλες διοργανώσεις είναι πολύ σημαντικές, γιατί γνωρίζεις ήδη τις περισσότερες αντιπάλους σου και έχεις συνηθίσει να αγωνίζεσαι σε στάδια γεμάτα κόσμο. Ακόμα και τα call rooms, όπου ο έλεγχος είναι πιο αυστηρός, συμβάλλουν στη διαφορετική ατμόσφαιρα. Όταν έχεις τέτοιες εμπειρίες, πλέον δεν αισθάνεσαι άγχος· απλώς συγκεντρώνεσαι στα δικά σου και είσαι πιο ήρεμος, κάτι που σε βοηθάει να πετύχεις καλύτερο αποτέλεσμα. Με τις περισσότερες αθλήτριες του μήκους έχω αγωνιστεί αρκετές φορές, είτε σε μεγάλες διοργανώσεις είτε σε διεθνή μίτινγκ στο εξωτερικό. Έτσι, το βλέπω σαν να πηγαίνω να αγωνιστώ με φίλες μου, σε ένα άθλημα που μας αρέσει και μας έχει χαρίσει τόσες όμορφες αναμνήσεις και εμπειρίες».

* Να αναφέρουμε ότι η Φίλιππα Φωτοπούλου ζει και προπονείται από το 2019 στη Βαλένθια και αξιοποίησε την εκεί διαμονή της κάνοντας μεταπτυχιακό στην Εμβρυολογία (όπως και η Ολίβια), με ειδικότητα στις εξωσωματικές εγκυμοσύνες.

* Θα είναι η αθλήτριά μας η οποία θα ανοίξει τον χορό των κυπριακών συμμετοχών στο Τόκιο, αγωνιζόμενη στην πρώτη αγωνιστική ημέρα, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12:30 το μεσημέρι ώρα Κύπρου (18:30 Τόκιο).

ΦΙΛΙΠΠΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ημερομηνία γέννησης: 20/12/1996

Τόπος γέννησης: Λεμεσός

Τόπος διαμονής: Βαλένθια

Σύλλογος: Γ.Σ. τα Παγκύπρια Λευκωσίας

Προπονητής: Ράφαελ Μπλανκέρ

Αγώνισμα: Άλμα εις Μήκος

Ατομική επίδοση: 6,79μ. (25/05/2022, Καλλιθέα)

Φετινή επίδοση: 6,65μ. (27/07/2025, Βόλος)

Παγκόσμια κατάταξη (έως 02/09/25): 40η με 1180 βαθμούς

Σύγκριση φετινής επίδοσης με συμμετέχουσες: 31/37

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

11η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2024, Ρώμη (τελικός)

12η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2022, Μόναχο (τελικός)

2η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2016, Πιτέστι

2η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2023, Κράλιεβο

2η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2025, Βόλος

3η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2021, Σμεντέρεβο

3η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2022, Κραϊόβα

3η Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2024, Σμύρνη

2η Βαλκανικό Κλειστού 2021, Κωνσταντινούπολη

2η Βαλκανικό Κλειστού 2025, Βελιγράδι

8η Κοινοπολιτειακοί Αγώνες 2022, Μπέρμιγχαμ

7η Μεσογειακοί Αγώνες 2022, Οράν

2η Παγκόσμια Γυμνασιάδα 2013, Μπραζίλια

3η Μεσογειακοί Αγώνες 2022, Οράν (4Χ100μ.)

Προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα

2022 Όρεγκον: Δεν κατέγραψε επίδοση

ΠΟΤΕ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ

Προκριματικά: 13/09/25, 18:30 (Τόκιο), 12:30 (Κύπρος)

ΤΕΛΙΚΟΣ: 14/09/25, 20:40 (Τόκιο), 14:40 (Κύπρος)