Βίνι και Τσάμπι Αλόνσο έφυγαν αγκαλιασμένοι από τον αγωνιστικό χώρο του «Γ.Καραϊσκάκης»!

Ο Βίνι έκανε τρομερή εμφάνιση στο Φάληρο, βοήθησε τον Εμπαπέ να φτάσει στο καρέ τερμάτων απέναντι στον Ολυμπιακό και αυτό κέρδισε την εκτίμηση του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Ισπανός τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, παρά τα όσα έχουν γίνει με τον Βραζιλιάνο σταρ το τελευταίο διάστημα και τη σχέση τους που παρουσιαζόταν διαταραγμένη, φαίνεται ότι αρχίζει να τα ξαναβρίσκει με τον παίκτη του.

Λίγο μετά το σφύριγμα της λήξης στο παιχνίδι του «Γ.Καραϊσκάκης» το βράδυ της Τετάρτης και με τους «μερένγκες» να έχουν επικρατήσει 4-3, ο Αλόνσο φώναξε προς τον Βίνι προτού εκείνος κατευθυνθεί στ' αποδυτήρια και τον πήρε αγκαλιά για ν' αποχωρήσουν παρέα.

