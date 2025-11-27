Χωρίς επιλογή για να κρατηθεί ζωντανή

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι ελπίδες για συμπερίληψη στην 24άδα της League phase του Conference League, θα αυξηθούν κατακόρυφα για την Ομόνοια μόνο με νίκη απόψε (19:45) απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου στο ΓΣΠ.

Με άλλο αποτέλεσμα, ουσιαστικά θα βγει από τις ράγες του τρένου, μιας και ίσως δεν αρκέσουν να κάνει δύο νίκες στα εναπομείναντα παιχνίδια με Ραπίντ Βιέννης (εκτός) και Ρακόφ (εντός). Έχει στη συγκομιδή της δύο βαθμούς από τις ισοπαλίες με Ντρίτα και Λωζάνη, ενώ στην πρεμιέρα είχε χάσει από τη Μάιντς. Ετοιμάζονται λοιπόν για την αντεπίθεσή τους οι πράσινοι που θα έχουν στο πλευρό τους γύρω στις 11.000. Το έργο των παικτών του Μπεργκ δεν είναι εύκολο μιας και η Ντιναμό Κιέβου είναι μία ομάδα που ξεκίνησε το οδοιπορικό της από το Champions League και αποκλείστηκε από την Πάφο, έχοντας δείξει καλά στοιχεία. Όμως, δεν τρομάζει και η Ομόνοια αισιοδοξεί πως θα πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.

Ο Noρβηγός τεχνικός το πιο πιθανόν είναι να ρίξει στη μάχη παίκτες που λογίζονται βασικοί. Στα προηγούμενα είχε δώσει περισσότερο χρόνο στα ευρωπαϊκά στους λεγόμενους παγκίτες, αφού ακολουθούσαν απαιτικές αποστολές εντός των τειχών. Δεν μπορεί να γίνει κάποια πρόβλεψη για το αρχικό σχήμα. Αν το ευνοήσουν οι συνθήκες ίσως πάρει λεπτά συμμετοχής ο Άιτινγκ, όχι όμως και ο Κουλιμπαλί που χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο. Να σημειώσουμε πως δεν υπολογίζονται, αφού είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, οι Τάνκοβιτς, Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι.

