Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τη νίκη που θα «κλειδώσει» τα νοκ-άουτ

Με πολλά προβλήματα απουσιών ξανά (τραυματίες οι Λαφόν, Πελίστρι, Κυριακόπουλος, Ρενάτο Σάντσες, εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Ντέσερς, Γεντβάι, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ, «λαβωμένος» ο Τσιριβέγια στον αστράγαλο), αλλά με πολύ θετική αύρα απ’ το νικηφόρο σερί των τελευταίων εβδομάδων, ο Παναθηναϊκός ψάχνει απόψε το βράδυ (27/11, 22:00, CosmoteSports 4HD) απέναντι στην Στουρμ Γκρατς την πρώτη εντός έδρας νίκη του στη League Phase του Europa League, που θα τον φέρει σε θέση ισχύος για την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Τα δύο μεγάλα «διπλά» του «τριφυλλιού» στη Βέρνη (4-1) και στο Μάλμε (1-0), έχουν δώσει έναν «αέρα» στους «πράσινους», κάλυψαν εν πολλοίς την εντός έδρας γκέλα με τους Γκόου Αχεντ Ιγκλς (ήττα 2-1 στο ΟΑΚΑ), όμως για να «εξαργυρωθούν» βαθμολογικά, θα πρέπει οι «πράσινοι» να πάρουν το «τρίποντο» απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές Αυστρίας, που θρωρούνται ως μία απ’ τις πιο «σκληρές» ομάδες της διοργάνωσης.

Ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» για τον Ράφα Μπενίτεθ έχει να κάνει με τη σύνθεση της μεσαίας γραμμής, όπου θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Μανώλης Σιώπης (3 κίτρινες), ενώ ο Πέδρο Τσιριβέγια έκανε τεράστια προσπάθεια για να δώσει το «παρών», παρότι ταλαιπωρείται από μία φλεγμονή στον αστράγαλο μετά τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ισπανός μέσος δούλεψε για ώρες μαζί με το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού για να προλάβει το παιχνίδι με τους περσινούς πρωταθλητές Αυστρίας. Προπονήθηκε την Τετάρτη (26/11) κανονικά με δεμένο πόδι και πλέον θέτει σοβαρή υποψηφιότητα ακόμη και για το βασικό σχήμα. Κάτι που αν συμβεί θα λύσει σε μεγάλο βαθμό τα χέρια του Ράφα Μπενίτεθ, όσον αφορά τον καταρτισμό της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού.

Σε κάθε περίπτωση φανέλα βασικού θα πάρει κι ο Άνταμ Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αν παίξει ο Τσιριβέγια, ο Σλοβένος θα πάει στο «8» με τον Μπακασέτα στο «10» και τον Τζούριτσιτς στο αριστερό «φτερό». Αν δεν ξεκινήσει κι έρθει ως έξτρα επιλογή απ’ τον πάγκο, στο «6» θα παίξει ο Τσέριν, με τον Μπακασέτα στο «8» και τον Τζούριτσιτς στο «10».

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι που ξεπέρασε την ίωση, αναμένεται να πάρει τη θέση του τραυματία Αλμπάν Λαφόν κάτω απ’ τα δοκάρια, με τον Γιάννη Κώτσιρα να επιστρέφει δεξιά, τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς να διατηρεί τη θέση του αριστερά και τους Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Αχμέντ Τουμπά να συνθέτουν ξανά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στα «φτερά» της επίθεσης αναμένεται να ξεκινήσουν οι Ματέους Τετέ και Ανάς Ζαρουρί (ή ο Τζούριτσιτς, ανάλογα με το αν θα παίξει απ' την αρχή ο Τσιριβέγια), ενώ τη θέση στην κορυφή της επίθεσης διεκδικούν με τις ίδιες πιθανότητες οι Μίλος Πάντοβιτς και Κάρολ Σφιντέρσκι.

Στην αποστολή επέστρεψε -πέραν του Κώτσιρα- κι ο Ντάβιντε Καλάμπρια μετά από απουσία σχεδόν τριών εβδομάδων λόγω θλάσης στο δικέφαλο μηριαίο μυ, ενώ «μπήκαν» για πρώτη φορά ο 16χρονος γκολκίπερ (βασικός της Κ17) Χρήστος Γείτονας κι ο 18χρονος επιθετικός, Σωτήρης Τερζής, ο οποίος κάνει τρομερή σεζόν με την Κ19 του Παναθηναϊκού και πρόσφατα υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του.

Αναλυτικά την αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Στουρμ Γκρατς συγκροτούν οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Τερζής και Γείτονας.

Ο Σιώπης συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο ματς, ενώ δεν υπολογίζονται γι’ αυτό το παιχνίδι οι Ντέσερς, Γεντβάι, Μαντσίνι και Γερεμέγεφ που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Διαιτητής του αγώνα έχει οριστεί ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ντάβιντε Ιμπεριάλε, Καλέντ Μπαχρί και 4ο Λούκα Τζουφέρλι. Στο VAR θα είναι ο Ιταλός Βαλέριο Μαρίνι και AVAR Ντανιέλ Ντοβέρι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ