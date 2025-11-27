ΒΙΝΤΕΟ: Ο κόσμος της Λίβερπουλ έστειλε μήνυμα - Έφευγαν από το τρίτο γκολ της Αϊντχόφεν…

Η Αϊντχόφεν έκανε… πάρτι απέναντι στη Λίβερπουλ, τη συνέτριψε με το 4-1 στο «Άνφιλντ» και στην κόκκινη πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ τα πάντα μοιάζουν… κατάμαυρα τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ο κόσμος της Λίβερπουλ που γενικότερα στέκεται στα δύσκολα και αρνείται πεισματικά να γυρίσει την πλάτη στην ομάδα, έδειξε, όμως, πως θα πρέπει να βρεθεί λύση και μάλιστα γρήγορα.

Μετά το τρίτο γκολ των Ολλανδών μεγάλη μερίδα των οπαδών άρχισε ν’ αποχωρεί από τις εξέδρες, ενώ, όταν επετεύχθη και το τέταρτο τέρμα των φιλοξενούμενων, η εικόνα στις εξέδρες ήταν πλέον τέτοια που δεν συνηθίζει να βλέπει κάποιος στο «Άνφιλντ»…

Liverpool fans leaving Anfield Stadium



PSV Eindhoven fans bid them farewell in this way 💀💀pic.twitter.com/M4f29WvJrh — KinG £ (@xKGx__) November 26, 2025

