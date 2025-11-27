ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ενας βαθμός θα είναι «χρυσάφι» για την ΑΕΚ

Έναν «χρυσό» βαθμό αναζητά η ΑΕΚ στη Φλωρεντία, έτσι ώστε να κρατάει σφιχτά στα δικά της χέρια την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Η Ένωση αγωνίζεται απόψε το βράδυ (27/11, 22:00) στο «Αρτέμιο Φράνκι» με αντίπαλο τη Φιορεντίνα και θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο. 

Σίγουρα το φαβορί είναι οι «Βιόλα», σίγουρα ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει «τικάρει» τη νίκη στα... τεφτέρια του για το συγκεκριμένο ματς, αλλά μία επιτυχία θα είχε πολλαπλά οφέλη. Αφενός θα εκτόξευε στα ύψη την ψυχολογία των «κιτρινόμαυρων» ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (30/11) αφετέρου θα τους έκανε να νιώσουν πολύ πιο άνετα ως προς την επίτευξη του ορίου των 8 βαθμών, που σημαίνει βέβαιη πρόκριση. Η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή στους 4, υποδέχεται την Κραϊόβα στην τελευταία αγωνιστική, ενώ ενδιάμεσα ταξιδεύει στη Σαμψούντα για ένα φοβερά δύσκολο εκτός έδρας ματς με τη Σαμσουνσπορ. Άρα θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό είτε αύριο είτε στη Σαμψούντα (11/12) και νίκη με την Κραϊόβα (18/12) για να έχει στο «τσεπάκι» το εισιτήριο. Με ήττες στα δύο επόμενα εκτός έδρας ματς, ακόμα και οι 7 πόντοι να μην αποδειχτούν αρκετοί έστω κι αν ο «Δικέφαλος» έχει εξαιρετικό συντελεστή τερμάτων.

 

Διαιτητής: Ρόμπερτ Τζόουνς (Αγγλία) 

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ (Πάολο Βανόλι):  Ντε Χέα, Κομούτσο,, Πάμπλο Μαρί, Ράνιερι, Φορτίνι, Ντούρ, Καβίλια, Σόμ,  Φατσίνι, Κεν, Τζέκο

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πένραϊς, Πινέδα, Μαρίν, Κουτέσα, Μάνταλος, Ζίνι, Γιόβιτς.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλαδα

